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Many Restaurants Shut Others Cut Menu Short Gas Crisis Charge Now Added To Food Bills

LPG Crisis: कई रेस्टोरेंट बंद, कइयों के मेन्यू पर चली कैची- खाने-पीने के बिल में अब जुड़ने लगा 'गैस क्राइसिस चार्ज'

LPG Crisis: गैस संकट की वजह से खाने-पीने की कई चीजों के दाम बढ़ गये हैं. कई रेस्टोरेंट पर भी इसका असर देखने को मिला है. कुछ रेस्टोरेंट बंद हो गये और कुछ ने अपना मेन्यू कम कर लिया है.

LPG Crisis: ईरान-इजरायल की जंग का असर दुनिया के कई देशों में देखने को मिल रहा है. भारत भी इससे अछूता नहीं है. देश के कई शहरों से LPG संकट की खबरें सामने आ रही हैं. गैस एजेंसियों के बाहर लंबी-लंबी कतारें नजर आ रही हैं. सरकार मामले को कंट्रोल में बता रही है. सरकार का कहना है कि घबराने की जरूरत नहीं है. हमारे पास पर्याप्त मात्रा में गैस है. हालांकि जमीनी हकीकत कुछ और ही है. खाने-पीने की चीजें महंगी हो गई हैं. LPG संकट की वजह से कई रेस्टोरेंट बंद हो गए हैं. इन सबके बीच बेंगलुरु के एक कैफे का बिल सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. इस बिल में एक ग्राहक के लेमोनेड ऑर्डर पर ‘गैस क्राइसिस चार्ज’ (Gas Crisis Charge) लिया गया है.

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बिल में जुड़ा ‘गैस क्राइसिस चार्ज’

X पर एक पोस्ट में यूजर ने ‘Theo Cafe’ की रसीद शेयर की है. इसमें दो ‘मिंट लेमोनेड’ के ऑर्डर पर 5% यानी 17.01 रुपये का ‘गैस क्राइसिस चार्ज’ लगा हुआ दिख रहा है. इन दोनों ड्रिंक्स की कीमत 179 रुपये प्रति ड्रिंक थी और इसकी कुल कीमत 358 रुपये थी. गैस क्राइसिस चार्ज, CGST और SGST चार्ज जुड़ने के बाद यह बिल 374 रुपये पहुंच गया.

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कई रेस्टोरेंट बंद, कुछ ने मेन्यू में की कटौती

यह स्थिति तब सामने आई जब देश भर के कई होटलों, रेस्टोरेंटों और पब्लिक कैंटीनों को LPG सप्लाई में रुकावटों का सामना करना पड़ रहा है. इस कमी की सबसे बड़ी वजह मिडिल ईस्ट में चल रहे संघर्ष के कारण वैश्विक गैस सप्लाई में आई रुकावटें हैं. शहरी इलाकों के रेस्टोरेंट सबसे ज्यादा प्रभावित दिख रहे हैं. कई जगहों से खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले कमर्शियल LPG सिलेंडरों की कमी की खबरें आ रही हैं. बताया जा रहा है कि कई भोजनालयों ने अपना मेन्यू छोटा कर दिया है या कुछ खास डिश बनाना बंद कर दिया है.

“Gas crisis charge” on a lemonade Source: r/bangalore pic.twitter.com/wkAU1QIsNl — Pakchikpak Raja Babu (@HaramiParindey) March 15, 2026

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गैस एजेंसियों के बाहर लंबी कतारें

दिल्ली-NCR, बिहार, पश्चिम बंगाल और ओडिशा जैसे कई राज्यों में LPG वितरण केंद्रों के बाहर लंबी कतारें भी देखी गई हैं. सप्लाई से जुड़ी इन चिंताओं का संबंध ‘स्ट्रेट ऑफ होर्मुज’ के बंद होने के बाद वैश्विक ऊर्जा मार्गों में आई रुकावटों से है. यह एक अहम समुद्री रास्ता है, जिससे आम तौर पर दुनिया भर के तेल और लिक्विफाइड नेचुरल गैस (LPG) की सप्लाई का एक बड़ा हिस्सा गुजरता है.

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LPG को भारत के लिए अच्छी खबर

जंग के के बीच LPG लाने वाला एक जहाज आज (16 मार्च 2026) कच्छ के मुंद्रा पहुंचेगा. इसके अलावा एक और जहाज कल (17 मार्च 2026) को LPG कांडला बंदरगाह पहुंचेगा. एक जहाज के ज़रिए भारत में 92,700 टन LPG गैस पहुंचेगी. यह भारत का झंडा लगा हुआ LPG वाहक जहाज है, जिसने होर्मुज स्ट्रेट को सुरक्षित रूप से पार कर लिया है. इस जहाज को मुंद्रा बंदरगाह पर रोका जाएगा और LPG को एक पाइपलाइन के जरिए बंदरगाह पर बने टैंक में ट्रांसफर किया जाएगा. इसके बाद, तय व्यवस्था के अनुसार गैस का वितरण किया जाएगा.