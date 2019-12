नई दिल्ली: देश के कई राज्‍यों में ठंड का कहर जारी है और इन राज्‍यों में पारा पारा 4 से 7 डिग्री नीचे पहुंच गया है. राजस्थान, उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ इलाकों में गुरुवार को तापमान में चार से सात डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज किये जाने के साथ ही मौसम विभाग ने समूचे उत्तर भारत में कड़ाके की सर्दी से फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद से इनकार किया है. वहीं, राजस्‍थान में कई जगह बर्फ दिखाई दी.

मौसम विभाग ने गुरुवार को दोपहर बाद ढाई बजे जारी बयान में कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार के कुछ शहरों में तापमान में तेजी से (लगभग चार से सात डिग्री सेल्सियस) गिरावट दर्ज की गई है. मौसम विभाग ने कहा कि 28 दिसंबर तक यहां ऐसी ही स्थिति रहेगी और इसके साथ ही सुबह और रात के समय घना कोहरा भी छाया रहेगा.

दिल्ली में सर्द हवाओं के थपेड़े, पारा 5.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा

– राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में गुरुवार को भी अत्यधिक ठंड की स्थिति बनी रही

– सुबह चारों ओर घने कोहरे के साथ पारा 5.8 डिग्री सेल्सियस तक नीचे लुढ़का

– जो मौसम के औसत तापमान से दो डिग्री कम था

– मौसम विभाग के अनुसार, साल 1997 के बाद से से यह दिसंबर सबसे ठंडा रहा है

– साल 1997 के बाद से अब तक दिसंबर महीने में सबसे लंबी अवधि के और सबसे सर्द दिन रिकॉर्ड किए गए हैं.”

– बुधवार को अधिकतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया

– औसत से 7 डिग्री तापमान बुधवार को कम था जबकि न्यूनतम 5.5 डिग्री सेल्सियस रहा

– बुधवार को तापमान औसत से तीन डिग्री कम था

– एनसीआर के नोएडा, गाजियाबाद, फरीदाबाद और गुरुग्राम में भी ठंड का कहर जारी है

रात में पारा 4 डिग्री से नीचे पहुंच रहा

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बहराइच, लखनऊ, गोरखपुर और वाराणसी तथा बिहार में पूर्णिया, भागलपुर, पटना और गया में दिन का तापमान घटकर 10 से 15 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है और इन शहरों में अगले 24 घंटों में सर्वाधिक चार से 7 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आने का अनुमान जताया है.

दिन में तापमान 8 से 11 डिग्री तक नीचे

इसके अलावा भीषण सर्दी से जूझ रहे दिल्ली, अमृतसर, श्रीगंगानगर, चंडीगढ़, और बरेली सहित अन्य शहरों में गुरुवार को दिन का तापमान आठ से 11 डिग्री सेल्सियस तक पहुच गया.

कुछ जगह बारिश का अनुमान

विभाग ने उपग्रह चित्रों से प्राप्त जानकारी के आधार पर उत्तर भारत में गंगा यमुना के मैदानी क्षेत्रों में बादल छाये रहने के मद्देनजर अधिकांश इलाकों में घने कोहरे की स्थिति बरकरार रहने के साथ कुछ स्थानों पर छिटपुट बारिश की आशंका व्यक्त की है.

IMD: Temperatures during past 24hrs have significantly fallen over East Uttar Pradesh & Bihar by around 4 deg C to 7 deg C. Latest satellite images indicate persistence of low cloud cover over Indo-Gangetic plains with dense cloud cover especially over East Uttar Pradesh & Bihar. pic.twitter.com/EayxQngfMe

— ANI (@ANI) December 26, 2019