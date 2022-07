नई दिल्ली: उप राष्ट्रपति चुनाव लड़ने उतरीं मार्गरेट अल्वा ने कहा कि वह मोबाइल से किसी से बात नहीं कर पा रही हैं. न कॉल आ रहा है और न ही जा रहा है. मार्गरेट अल्वा ने दावा किया कि उनके मोबाइल के सभी कॉल डायवर्ट कर दिए गए हैं. उन्होंने बीजेपी के नेताओं से मोबाइल पर बात की, इसके बाद ऐसा हुआ. मार्गरेट अल्वा ने बीएसएनएल और एमटीएनएल का नाम लिखते हुए इसे लेकर ट्वीट भी किया है. और सिम कार्ड को ठीक करने की मांग की है.Also Read - Taal Thok Ke: सपा नेता ने की ‘राष्ट्रपति मुर्मू’ पर विवादित टिप्पणी, अजय आलोक बोले भारतीय महिलाओं का हुआ अपमान | Watch Video

मार्गरेट अल्वा विपक्ष की उम्मीदवार हैं. लंबे समय तक कांग्रेस नेता रहीं मार्गरेट अल्वा ने मोबाइल को लेकर ट्वीट किया है. अल्वा ने कहा कि आज मैंने अपने बीजेपी के कुछ दोस्तों से फोन पर बात की, इसके बाद मेरे मोबाइल के सभी कॉल डायवर्ट हो गए हैं. मैं किसी से भी बात करने में असमर्थ हूँ. न कॉल आ रहे हैं. न जा रहे हैं. बीएसएनएल और एमटीएनएल अगर आप मेरी इस समस्या को ठीक करते हैं तो मैं आज रात बीजेपी, टीएमसी और बीजेपी के सांसदों को कॉल नहीं करूंगी. क्या बीएसएनएल और एमटीएनएल केवाईसी चाहते हैं.

Dear BSNL/ MTNL,

After speaking to some friends in the BJP today, all calls to my mobile are being diverted & I’m unable to make or receive calls. If you restore the phone. I promise not to call any MP from the BJP, TMC or BJD tonight.

❤️

Margaret

Ps. You need my KYC now? pic.twitter.com/Ps9VxlGNnh

— Margaret Alva (@alva_margaret) July 25, 2022