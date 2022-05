Marital Rape: देश में शादी के बाद पति का पत्नी के साथ जबरन संबंध बनाना अपराध है या नहीं इसको लेकर आज दिल्ली हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई. दिल्ली हाई कोर्ट के जज इस मामले पर एकमत नहीं थे जिसकी वजह से हाई कोर्ट ने अब इस मामले को तीन जजों की बेंच को सौंप दिया है. अब वही इस मामले में सुनवाई करेंगे. आज इस मामले पर सुनवाई कर रहे दो जजों में मतभिन्नता थी, इसीलिए अब इस मामले को बड़ी बेंच को सौंपा गया है. इसके साथ ही पीठ ने याचिकाकर्ता को अपील करने की छूट दी है. इसके साथ ही ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा.Also Read - जेल में बंद आजम खान की बढ़ी मुसीबत, गिरफ्तार हो सकते हैं बेटे और पत्नी, गैर जमानती वारंट जारी

दिल्ली हाई कोर्ट की दो जजों की बेंच ने वैवाहिक बलात्कार को अपराध घोषित करने पर आज अलग-अलग फैसला सुनाया था. न्यायमूर्ति राजीव शकधर ने इसे अपराध बताया था और कहा था कि इसके लिए नियम बनाए जाएं, जबकि न्यायमूर्ति हरि शंकर इससे असहमत हैं -उनका मानना है कि अपवाद 2 से यह धारा 375 संविधान का उल्लंघन नहीं करता है, यह हिंसा के दायरे में नहीं आता है. Also Read - क्या कहता है 152 साल पुराना राजद्रोह कानून जिसपर लगी 'सुप्रीम' रोक, 13 हजार लोगों पर पड़ेगा सीधा असर! जानिए सबकुछ

Two judges Bench of Delhi HC pronounce split verdict on criminalising marital rape. Justice Rajiv Shakdher rules in favour of criminalising while Justice Hari Shankar disagrees -holds that Exception 2 to Sec 375 doesn’t violate Constitution as it’s based on intelligible different pic.twitter.com/B5NgqVGZ6s

— ANI (@ANI) May 11, 2022