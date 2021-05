Marriage In Flying Plane: स्पाईसजेट (Spicejet) की चार्टर्ड उड़ान में मेहमानों एवं रिश्तेदारों की मौजूदगी में रविवार को एक विवाह कार्यक्रम संपन्न हुआ और इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की जमकर धज्जियां उड़ाईं गई. सूत्रों ने सोमवार को यह जानकारी दी और यह भी बताया कि चालक दल को ड्यूटी से हटा दिया गया है और जांच का आदेश दिया गया है. सूत्रों के अनुसार, रविवार की सुबह यह चार्टर्ड उड़ान मदुरै हवाई अड्डे से रवाना हुई और करीब 2 घंटे तक आसमान में चक्कर लगाने के बाद फिर लौट आई. विमान में 160 लोग सवार थे. Also Read - Marriage in flying plane: लगा लॉकडाउन तो बुक की पूरी फ्लाइट, फिर उड़ते विमान में की शादी | Viral Video

नागर विमानन महानिदेशालय (DGCA) के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि उड़ान के दौरान विमान में आपस में दूरी के नियम का अनुपालन नहीं कराने को लेकर उड़ान के चालक दल को फिलहाल ड्यूटी से हटा दिया गया है. अधिकारी ने बताया कि स्पाईसजेट को उन लोगों के खिलाफ संबंधित अधिकारियों के सामने शिकायत दर्ज कराने का निर्देश दिया गया है, जिन्होंने उड़ान में आपस में दूरी बनाने के नियम का पालन नहीं किया. Also Read - New Corona Guidelines for West Bengal: चुनाव खत्म, एक्शन में लौटीं ममता बनर्जी, बंगाल में सख्त पाबंदियां लागू

उन्होंने यह भी बताया कि मामले की जांच करने के बाद डीजीसीए ‘कड़ी कार्रवाई’ करेगा. सोमवार को सोशल मीडिया पर विमान में हुई इस शादी की तस्वीरें वायरल हो गई और उसके वीडियो सामने आये. उनमें दिख रहा है कि जब दूल्हा-दुल्हन की शादी हो रही है तब मेहमान एक दूसरे के बहुत नजदीक खड़े हैं. इस संबंध में पूछे जाने पर स्पाईसजेट (Spicejet) के प्रवक्ता ने कहा, ‘स्पाईसजेट बोइंग 737 को शादी के बाद मेहमानों हवाई सैर कराने के लिए एक ट्रैवल एजेंट ने बुक कराया था. ग्राहक को कोविड दिशानिर्देशों के बारे में स्पष्ट रूप से बता दिया गया था और उड़ान के दौरान उन्हें किसी भी गतिविधि के लिए मना किया गया था. शादी में आए मेहमानों को हवाई सैर कराने के लिए ही इस उड़ान की मंजूरी दी गयी थी.’

प्रवक्ता ने कहा, ‘…..बार बार अनुरोध करने और नियमों की याद दिलाने के बावजूद यात्रियों ने दिशानिर्देशों का पालन नहीं किया इसलिए एयरलाइन नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर रही है.’ भारत में पिछले कुछ सप्ताहों से कोविड-19 की दूसरी लहर चल रही है और उसने बड़ा कहर बरपाया है. देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,22,315 नए मामले सामने आने के बाद सोमवार को संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,67,52,447 हो गई. पिछले 38 दिनों में एक दिन में सामने आए संक्रमण के ये सबसे कम नए मामले हैं.

(इनपुट: भाषा)