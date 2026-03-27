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शादीशुदा पुरुष का लिव-इन-रिलेशन में रहना अपराध नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट

live-in Relationship: महिला के परिवार वाले लिव-इन में रहने वाले जोड़े को धमकियां दे रहे थे. इससे बचने के लिए जोड़े ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के समक्ष याचिका दायर करके सुरक्षा की मांग की है.

Published date india.com Updated: March 27, 2026 3:43 PM IST
email india.com By Vineet Sharan email india.com twitter india.com | Edited by Vineet Sharan email india.com twitter india.com
शादीशुदा पुरुष का लिव-इन-रिलेशन में रहना अपराध नहीं, इलाहाबाद हाईकोर्ट
(photo credit File Photo, for representation only)

live-in Relationship:एक शादीशुदा आदमी का लिव-इन रिलेशनशिप में रहना कोई अपराध नहीं है. इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुक्रवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही है. अदालत ने कहा कि कोर्ट के कर्तव्य नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना है. सामाजिक नैतिकता इससे ऊपर नहीं हो सकती है.

‘बार एंड बेंच’ की एक रिपोर्ट के अनुसार, जस्टिस जेजे मुनीर और जस्टिस तरुण सक्सेना की एक डिवीजन बेंच एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी.

क्या है पूरा मामला

एक लिव-इन-रिलेशन में रहने वाले जोड़े को महिला के परिवार वाले धमकियां दे रहे थे. इसके बाद कपल ने याचिका दायर की और सुरक्षा की मांग की.

रिपोर्ट के मुताबिक, अदालत ने कहा, लिव-इन रिलेशन ऐसा कोई अपराध नहीं है जिसके तहत एक शादीशुदा आदमी, जो किसी बालिग व्यक्ति के साथ उसकी सहमति से रह रहा हो, पर किसी भी तरह का मुकदमा चलाया जा सके. नैतिकता और कानून को अलग-अलग रखना होगा. अगर कानून की धाराओं के तहत कोई अपराध नहीं बनता है, तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के मामले में कोर्ट के फैसले सामाजिक राय और नैतिकता से तय नहीं होंगे.

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महिला ने पहले पुलिस को दी अर्जी

हाई कोर्ट ने कहा कि जिस महिला को अपने परिवार से धमकियां मिल रही हैं, उसने पहले ही उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के पुलिस अधीक्षक (SP) को एक अर्जी दी है. इस अर्जी में उसने कहा है कि वह बालिग है और अपनी मर्जी से उस आदमी के साथ लिव-इन रिलेशनशिप में रह रही है.

ऑनर किलिंग’ का डर

कोर्ट ने आगे कहा कि उसके माता-पिता और परिवार के अन्य सदस्य उनके रिश्ते के खिलाफ हैं और उन्होंने उन्हें जान से मारने की धमकियां दी हैं, जिससे ऑनर किलिंग’ का डर पैदा हो गया है.

पुलिस से क्या कहा अदालत ने

कोर्ट के हवाले से कहा गया, पुलिस अधीक्षक ने इस शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं की है. जबकि दो बालिग लोगों की सुरक्षा करना पुलिस का कर्तव्य है. जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने ‘शक्ति वाहिनी बनाम भारत संघ और अन्य’ (2018) 7 SCC 192 मामले में कहा था.

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Vineet Sharan

Vineet Sharan

Vineet Sharan Srivastava एक भारतीय पत्रकार और डिजिटल न्यूज एक्सपर्ट हैं, जिनके पास मीडिया इंडस्ट्री में 17 वर्षों का अनुभव है. वह असिस्टेंट न्यूज एडिटर के पद पर कार्यरत हैं ... और पढ़ें

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