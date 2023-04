Covid 19 Update: कोरोना के फिर पकड़ी रफ्तार, दिल्ली में 521 नए मामले आए सामने, महाराष्ट्र में बीते 24 घंटे में 700 से ज्यादा केस

Delhi Maharashtra Corona Update: देश की राजधानी दिल्ली और महाराष्ट्र में कोरोना ने एक बार फिर रफ्तार पकड़ ली है. इस साल पहली बार दिल्ली में 500 से ज्यादा मामले सामने आए. वहीं, महाराष्ट्र में भी मंगलवार को 700 से अधिक केस रिपोर्ट किये गए. स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी आंकड़ों के मुताबिक, दिल्ली में बीते 24 घंटे में कोरोना के 521 नए मामले सामने आए और इस दौरान एक मरीज की मौत इस जानलेवा वायरस की वजह से हो गई. दिल्ली में फिलहाल कोरोना के 1710 एक्टिव (Delhi Corona Update) मरीज हैं. अच्छी बात यह रही कि बीते 24 घंटे के दौरान 216 मरीज इस जानलेवा वायरस को हराने में कामयाब रहे हैं. इससे पहले दिल्ली में सोमवार को 293 और रविवार को 429 मामले सामने आए थे जो सात महीनों में सबसे अधिक थे. इस समय दिल्ली में पॉजिटिविटी दर फिलहाल 15.64 है.

Delhi reports 521 new #COVID19 cases, 216 recoveries and one death (primary cause of death is not COVID) in the last 24 hours. Active cases 1710 pic.twitter.com/D8BW6pvBdE — ANI (@ANI) April 4, 2023