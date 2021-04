Earthquake:आज सुबह असम के गुवाहाटी समेत पूर्वोत्तर इलाके में भूकंप का बड़ा झटका महसूस किया गया है. जानकारी के मुताबिक 7 बजकर 55 मिनट पर आए इस भूकंप की रिक्टर स्केल पर तीव्रता 6.4 बताई जा रही है और भूकंप का केंद्र बिंदु असम का सोनितपुर बताया जा रहा है. बताया जा रहा है कि लगातार तीन झटके महसूस किए, जिसमें से पहला झटका कई मिनट तक महसूस किया गया है. भूकंप की खबर मिलते ही लोग अपने घरों से बाहर निकल आए हैं. Also Read - घर में काम करने वाली 12 साल की लड़की हुई प्रेग्नेंट तो मालिक और बेटे ने उठाया खौफनाक कदम, काँप गई रूह

समाचार एजेंसी पीटीआइ के मुताबिक, भूकंप से अबतक जान-माल के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है. वहीं, अधिकारियों के मुताबिक, असम में एक के बाद एक तीन भूकंप के झटके महसूस किए गए, जिनमें से 6.4 तीव्रता का भूकंप सबसे तेज था. भूकंप के ये तेज झटके असम के साथ मेघालय और दक्षिणी बंगाल में भी महसूस किए गए हैं.

राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने दो तस्वीरें शेयर की है और साथ ही एक वीडियो भी शेयर किया है. इसमें भूकंप के तेज झटकों से होने वाला नुकसान दिख रहा है. तस्वीरों में घर की दीवारें टूटकर जमीन पर गिरी नजर आ रही हैं.

Water seeping out from a paddy field in Narayanpur area of Dhekiajuli, the epicenter of the massive 6.7 earthquake in Assam pic.twitter.com/BOD6bfCp6s

आज सुबह आए इस भूकंप का प्रभाव असम समेत उत्तर बंगाल में महसूस किया गया है. असम के गुवाहाटी में कई जगह बिजली गुल हो गई है. बताया जा रहा है कि भूकंप के लगातार दो झटके महसूस किए गए हैं. पहला झटका 7 बजकर 55 मिनट पर महसूस किया गया. इसके थोड़ी देर बाद दूसरा झटका महसूस किया गया. बताया जा रहा है कि भूकंप की वजह से असम के कई घरों में दरारें आ गई हैं.

Big earthquake hits Assam. I pray for the well-being of all and urge everyone to stay alert. Taking updates from all districts: Assam CM Sarbananda Sonowal

(file photo)

A 6.4 magnitude earthquake hit Sonitpur, Assam today at 7:51 AM. pic.twitter.com/3g3U51Wd04

— ANI (@ANI) April 28, 2021