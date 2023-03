दिल्ली के वजीरपुर और यूपी के कानपुर की कपड़ा मार्केट में लगी भीषण आग, दमकल की कई गाड़ियां मौके पर

दिल्ली के वजीरपुर इलाके में स्थित एक फैक्ट्री में भीषण आग लग गई है. दमकल की 25 गाड़ियां मौके पर हैं. आग बुझाने का काम चल रहा है. वहीं, यूपी के कानपुर में रेडीमेंट मार्केट में रात दो बजे से लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है. बताया जा रहा है कि बांसमंडी के कपड़ा मार्केट के हमराज कंपेलेक्स, एआर टावर में भीषण आग लगी है. यहां पर 600 से ज्यादा दुकाने हैं. सभी दुकानें आग की चपेट में आ गई हैं. कई जिलों से दमकल की गाड़ियों को बुलाया गया है.

आग से दोनों जगहों पर किसी के हताहत की कोई सूचना नहीं है. समाचार लिखने तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है. आग लगने की वजह अभी तक सामने नहीं आई है.