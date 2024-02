Himachal Pradesh: सोलन के परफ्यूम फैक्ट्री में लगी भीषण आग, कई मजदूर झुलसे; दमकल की कई गाड़ियां मौके पर मौजूद | VIDEO

Himachal Pradesh Fire: हिमाचल प्रदेश के सोलन में एक परफ्यूम फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. आग की वजह से फैक्ट्री के अंदर काम कर रहे कई मजदूर झुलस गए हैं. NDRF और अग्निशमन विभाग की टीमें प्रभावित लोगों को बचाने और आग बुझाने के अभियान में जुटी हुई हैं. बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी फैक्ट्री के अंदर कम से कम 130 लोग मौजूद थे.

#WATCH | 41 people including 19 injured people were rescued after a fire broke out in a perfume factory in the Baddi area of Solan district today; Teams of NDRF and Fire Department engaged in the operation to rescue affected persons and douse fire#HimachalPradesh pic.twitter.com/A1l6ypP5HI

— ANI (@ANI) February 2, 2024