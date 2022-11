कारगिल के द्रास में भीषण आग से जामिया मस्जिद को भारी नुकसान, देखें VIDEO

कारगिल (Kargil) के द्रास इलाके में बुधवार शाम भीषण आग (Massive Fire) लगने की वजह से जामिया मस्जिद (Jamia Masjid) को भारी नुकसान पहुंचा है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, ‘भारतीय सेना, पुलिस और दमकल कर्मियों की मदद से आग पर काबू पाया गया, हालांकि तब तक मस्जिद को भारी नुकसान पहुंचा.

A massive fire completely damaged Jamia Masjid in Drass area of Kargil. The fire was later doused with the help of Army, Police and Fire and Emergency department, however, it caused massive damage to the Masjid. pic.twitter.com/898bUbYdik — ANI (@ANI) November 16, 2022

स्थानीय लोग भी आग का वीडियो शेयर कर रहे हैं. वीडियो में देखा जा सकता है कि मस्जिद के चारों तरफ से आग की लपटें निकल रही हैं.