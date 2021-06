Massive Internet Outage: न्यूयॉर्क टाइम्स (New York Times), सीएनएन (CNN) समेत दुनिया की कई बड़ी वेबसाइट डाउन से हड़कंप मच गया है. बड़े पैमाने पर इंटरनेट ठप होने की वजह ये वेबसाइट डाउन हुए है. न्यूज एजेंसी ANI की रिपोर्ट के मुताबिक, शुरुआती जानकारी में कहा गया है कि एक प्राइवेट CDN (Content Delivery Network) में समस्या आने के कारण यह तकनीकी खामी सामने आई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, गार्डियन, BBC और फाइनेंशियल टाइम्स जैसी साइटों को भी इस परेशानी का सामना करना पड़ा है. Also Read - साइबर हमले ने रोकी अमेरिकी अखबारों की प्रिंटिंग, घटना के पीछे राजनीतिक साजिश का 'अंदेशा'

New York Times, CNN, among other international news websites are down, preliminary reports suggest a technical glitch in a private CDN (Content Delivery Network) causing outage, more details awaited.

