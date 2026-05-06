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पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद जबरदस्त हिंसा, दो भाजपा कार्यकर्ताओं समेत 4 लोगों की मौत
Post-Election Result Violence in West Bengal: पिछले 24 घंटों में पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई.
Post-Election Result Violence in West Bengal: पश्चिम बंगाल में चुनाव परिणाम आने के बाद मंगलवार और बुधवार को हिंसा की कई घटनाएं सामने आई हैं. भाजपा और टीएमसी के पार्टी प्रतिनिधियों ने दावा किया कि पिछले 24 घंटों में पूरे पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हुई कथित झड़पों में चार लोगों की मौत हो गई.
एचटी की रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा के एक पार्टी प्रवक्ता ने आरोप लगाया कि जहां उत्तरी 24 परगना के न्यू टाउन और हावड़ा के उदय नारायणपुर में भाजपा के दो कार्यकर्ताओं की हत्या कर दी गई. वहीं TMC ने कहा कि कोलकाता के बेलेघाटा और बीरभूम के नानूर में उसके दो सदस्यों की हत्या हुई है.
कौन थे ये चार कार्यकर्ता
रिपोर्ट के मुताबिक भाजपा कार्यकर्ता मधु मंडल की हत्या तब कर दी गई, जब वह न्यू टाउन में पार्टी की जीत की रैली में शामिल होने के बाद घर लौट रहे थे. हावड़ा के उदयनारायणपुर में भाजपा कार्यकर्ता यादव बार की हत्या कर दी गई. टीएमसी के प्रवक्ता जय प्रकाश मजूमदार ने कहा, “अब तक हमारे दो कार्यकर्ताओं की हत्या हो चुकी है, एक बीरभूम में और दूसरा कोलकाता में. बीरभूम में, पीड़ित की पहचान पार्टी सदस्य अबीर शेख के रूप में हुई, जबकि बेलेघाटा में टीएमसी कार्यकर्ता बिस्वजीत पटनायक की हत्या कर दी गई.
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पुलिस ने नहीं की पुष्टि
पुलिस ने अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ये मौतें राजनीति से जुड़ी थीं या नहीं. एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने, जिन्होंने अपना नाम न बताने की शर्त पर बात की, कहा कि कम से कम दो मामले राजनीतिक नहीं थे.
छत से कूद गया एक शख्स
अधिकारी ने कहा, शुरुआती जांच से पता चलता है कि हावड़ा में हुई हत्या राजनीतिक नहीं थी. यह निजी दुश्मनी के कारण हुई थी. बेलेघाटा में, पीड़ित छत से कूद गया, जब कुछ लोग उसे ढूंढते हुए उसके दरवाजे पर आए और वह भागने की कोशिश कर रहा था.
क्या बोले कोलकाता पुलिस कमिश्नर
कोलकाता पुलिस कमिश्नर अजय कुमार नंद ने कहा, कोलकाता के हॉग मार्केट में बुलडोजर से जुड़ी जो घटना हुई है, उस पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने आगे कहा, एक हत्या हुई है, लेकिन यह गैंगवार का मामला है. इसका राजनीति से कोई लेना-देना नहीं है. एक व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है.
चुनाव आयोग ने दिया आदेश हिंसा के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’
एक वरिष्ठ चुनाव अधिकारी ने कहा, ECI ने राज्य के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और राज्य में तैनात CAPF को निर्देश दिया है कि वे राज्य में चुनाव के बाद होने वाली हिंसा के प्रति ‘जीरो टॉलरेंस’ की नीति सुनिश्चित करें.
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