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'वो चिल्ला रहे थे और पत्थर फेंक रहे थे, सब बहुत डरावना था...' नोएडा के प्रोटेस्ट में फंसे लोगों की आपबीती
Noida Protest: प्रदर्शनकारियों ने अलग-अलग इलाकों में 50 से ज्यादा फैक्ट्रियों में पथराव, तोड़फोड़ की. करीब 50 से ज्यादा गाड़ियां फूंक दी गईं. हाथ में डंडे लेकर सैकड़ों कर्मचारियों ने नोएडा और ग्रेटर नोएडा की सड़कों पर जुलूस निकाला.
नोएडा और ग्रेटर नोएडा में सोमवार को सैलरी बढ़ाने की मांग को लेकर फैक्ट्री कर्मचारियों ने हिंसक प्रदर्शन किया. ग्रेटर नोएडा के फेज 2 में काम करने वाले कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ियों और दूसरी चीजों को नुकसान पहुंचाया. जगह-जगह आगजनी भी हुई. नोएडा के सेक्टर 82, 84, 63, 15 सेक्टर में प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने पुलिस की गाड़ियों में आग लगा दी. प्रदर्शन और हिंसा के दौरान लंबा जाम लगा हुआ है. पूरे शहर का हुआ बुरा हाल है. इस बीच जाम में फंसे लोगों ने अपनी आपबीती बताई है. वहीं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मामले पर संज्ञान लिया और जांच के आदेश दिए हैं.
जाम में फंसे लोगों ने शेयर किया डरावना अनुभव
नोएडा के सेक्टर 62 से आने-जाने वाले राहुल मेहता ने आपबीती सुनाई है. उन्होंने न्यूज एजेंसी ANI को बताया, “सुबह ऑफिस के लिए निकला था. अचानक लोग भागने और चिल्लाने लगे. हमने आगे एक गाड़ी को जलते हुए देखा. बचने के लिए यू-टर्न लेना पड़ा. प्रदर्शनकारी पत्थर फेंक रहे थे. पुलिस भीड़ को काबू करने की कोशिश कर रही थी. हर कोई वहां से निकलने की कोशिश कर रहा था. बहुत डरावना माहौल था.”
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नोएडा 85 में ऑफिस की तरफ जा रहे आलोक कुमार का भी यही अनुभव है. उन्होंने बताया, “प्रोटेस्ट के दौरान मैं इंडस्ट्रियल एरिया के पास एक घंटे से ज्यादा समय तक फंसा रहा. ये विरोध प्रदर्शन जैसा नहीं लग रहा था. लोग पागलों की तरफ चिल्ला रहे थे. दौड़े आ रहे थे. ये सब देखकर मुझे असुरक्षित महसूस हो रहा था. लोग इलाके से भागने की कोशिश कर रहे थे.”
सबसे पहले कहां बिगड़े हालात?
नोएडा का फेज-2 इलाका इंडस्ट्रियल एरिया है. यहां मदरसन, ऋचा ग्लोबल, रेनबो, पैरामाउंट, S&D और अनुभव कंपनियों के 1000 से ज्यादा कर्मचारी सैलरी बढ़ाने को लेकर पिछले 3 दिन से प्रदर्शन कर रहे थे. करीब 500 कर्मचारी मदरसन कंपनी के बाहर जुटे थे. सबसे पहले यहीं हिंसा हुई. इसके बाद बाकी जगहों पर हिंसक प्रदर्शन होने लगा.
नोएडा मामले में अफवाह फैलाने पर केस
नोएडा में कर्मचारियों के प्रदर्शन को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का दौर शुरू हो गया है. वहीं, इन अफवाहों को लेकर पुलिस प्रशासन सतर्क है. सोशल मीडिया पर अफवाह फैलाने वाले दो हैंडल्स के खिलाफ नोएडा पुलिस की ओर से FIR दर्ज की खबर सामने आई है. फर्जी तरीके से दोबारा हिंसा भड़कने और जाम किए जाने की खबरों के बाद यह कार्रवाई की गई है.
प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों की 6 मांग?
- न्यनतूम वेतन बढ़ाकर 26 हजार रुपये महीना किया जाए.
- ओवरटाइम का भुगतान दोगुनी दर से मिले.
- काम के घंटे तय हो और काम का ज्यादा दबाव न हो.
- हर हफ्ते एक दिन की छुट्टी मिली.
- सैलरी समय पर बैंक खाते में ट्रांसफर की जाए.
- श्रम कानून का सख्ती से पालन किया जाए.
योगी सरकार ने हाई लेवल कमेटी बनाई
यूपी सरकार ने हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए हाई लेवल कमेटी बनाई है. कमेटी में औद्योगिक विकास आयुक्त अध्यक्ष होंगे, जबकि अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव (श्रम) और श्रम आयुक्त सदस्य हैं. श्रमिक संगठनों के 5 और उद्यमी संघ के 3 प्रतिनिधि भी शामिल किए गए हैं. सरकार ने समिति को जल्द रिपोर्ट देने के निर्देश दिए हैं.
क्या कहते हैं अधिकारी?
अधिकारियों ने कहा कि कानून-व्यवस्था बनाए रखते हुए श्रमिक समूहों के साथ बातचीत के माध्यम से तनाव कम करने के प्रयास जारी हैं. जिला प्रशासन ने श्रमिकों की चिंताओं को दूर करने और आगे की अशांति को रोकने के लिए दुगुना ओवरटाइम वेतन, समय पर वेतन वितरण और शिकायत निवारण तंत्र सहित श्रम कल्याण उपायों पर आश्वासन दोहराया. अधिकारियों ने श्रमिकों से शांति बनाए रखने और अफवाहें न फैलाने की अपील की है.
नोएडा में पुलिसकर्मियों की छुटि्टयां रद्द
हिंसा और तनाव को देखते हुए गौतमबुद्धनगर कमिश्नरेट में सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टी तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दी गई है. कमिश्नरेट की ओर से निर्देश दिया गया है कि जो भी पुलिसकर्मी छुट्टी पर हैं, वे 24 घंटे के भीतर वापस आएं. अपना कार्यभार ग्रहण करें.
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