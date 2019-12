नई दिल्लीः अभी तक पूरे देश ने नागरिकता कानून को लेकर बड़ा विरोध प्रदर्शन देखा लेकिन अब सड़कों पर इसके समर्थन में लोगों का हुजूम उठने लगा है. पिछले दो हफ्तों से ज्यादा समय से पूरे देश में भ्रम की स्थिति बनी और देखते देखते विरोध की आग ने कई राज्यों को अपनी चपेट में ले लिया. रविवार को महाराष्ट्र के नागपुर में नागरिकता कानून के समर्थन में लाखो लोग सड़कों पर उतरे. सभी लोगों ने शांति पूर्वक मार्च निकाला.

Maharashtra: A rally in support of #CitizenshipAmendmentAct organized in Nagpur by Lok Adhikar Manch,BJP, RSS and other organizations. pic.twitter.com/tleB1fFYy0

