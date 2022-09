Karnataka Heavy Rainfall: कर्नाटक में भारी बारिश से जनजीवन पर असर पड़ा है. बेंगलुरु में हजारों घर जलमग्न हो गए हैं. मराठाहल्ली-सिल्क बोर्ड जंक्शन रोड के पास बारिश के बाद जलभराव हो गया है. जलभराव वाली सड़क पर एक व्यक्ति के फंसने के बाद उसे स्थानीय सुरक्षा गार्डों द्वारा सुरक्षित बचाया गया. कोरमंगला में भी सड़कों पर पानी जमा हो गया है.बेंगलुरू के कुछ हिस्सों में भारी बारिश के कारण जलभराव से लोगों को काफी दिक़्कतों का सामना करना पड़ रहा है. कई जगहों पर जाम लग गया है. मराठाहल्ली-सिल्क बोर्ड जंक्शन रोड पर वाहनों की लंबी-लंबी कतारें लग गई हैं. लोग घंटों से परेशान हैं.Also Read - कर्नाटक में सवाल पूछने पर महिला पर भड़के बीजेपी विधायक, गाली देने का आरोप; पुलिस से पकड़वाया

मिली जानकारी के अनुसार, कर्नाटक में पिछले कुछ दिनों से मूसलाधार बारिश हो रही है. बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं. निचले इलाकों में पानी भर गया है. कई मुख्य मार्गों पर पानी भर गया है. इससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है.

#WATCH | Karnataka: A man was rescued by local security guards after he was stuck on a waterlogged road near Marathahalli-Silk Board junction road in Bengaluru pic.twitter.com/gFnZtzk6mu

— ANI (@ANI) September 5, 2022