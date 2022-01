Stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan: नए साल के अवसर पर हजारों की संख्या में भक्त माता वैष्णो देवी (Mata Vaishno Devi) के दर्शनों के लिए जम्मू (Jammu) पहुंचे हैं. माता के दर्शन के लिए भारी संख्या में श्रद्धालु कटरा पहुंचे हैं. लेकिन कटरा स्थित माता वैष्णो देवी भवन से शनिवार तड़के भगदड़ (Stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan Katra) की खबर सामने आई है. इस भगदड़ में 12 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई है, जबकि 13 लोग घायल बताए जा रहे हैं. भगदड़ की खबर मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंच गई और राहत व बचाव का कार्य शुरू (Rescue Operation Underway) कर दिया.Also Read - Stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan: भगदड़ के बाद माता वैष्णो देवी के दर्शनों लिए रजिस्ट्रेशन फिर शुरू

पीएम नरेंद्र मोदी ने जताया शोक

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस घटना पर दुख जताते हुए राष्ट्रीय राहत कोष से मृतकों को 2-2 लाख रुपये और घायलों को 50 हजार रुपये का मुआवजा देने का ऐलान किया है. बता दें कि मरने वाले लोग यूपी, हरियाणा के रहने वाले हैं. Also Read - Stampede at Mata Vaishno Devi Bhawan: कटरा में भगदड़, 12 लोगों की मौत, मृतकों में दिल्ली, हरियाणा, पंजाब के लोग; PM ने की मुआवजे की घोषणा

अमित शाह ने की उपराज्यपाल से बात

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने इस घटना पर दुख जताया है. गृहमंत्री ने ट्वीट कर लिखा- माता वैष्णो देवी मंदिर में हुई दुखद दुर्घटना से हृदय अत्यंत व्यथित है. इस संबंध में मैंने J&K के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा जी से बात की है. प्रशासन घायलों को उपचार पहुंचाने के लिए निरंतर कार्यरत है. इस हादसे में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं. Also Read - UP: केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बरेली में रोड शो निकाला, डेढ़ घंटे में करीब 2.5 किमी की दूरी तय की

राहुल गांधी ने भी जताया शोख

कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ने इस घटना पर दुख जताया है. उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा- माता वैष्णोदेवी मंदिर में हुई भगदड़ की दुर्घटना दुखद है. मृतकों के परिवारजनों को मेरी शोक संवेदनाएँ। घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना है. वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इस बाबत दुख जताते हुए इस मृतकों के परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है.