कटरा (जम्मू-कश्मीर): जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित प्रसिद्ध माता वैष्णोदेवी मंदिर के कपाट श्रद्धालु के लिये खोल दिये गए हैं. कोरोना वायरस के कारण करीब पांच महीने तक बंद रहने के बाद केंद्र शासित प्रदेश में इस मंदिर समेत अन्य धार्मिक स्थलों को रविवार सुबह भक्तों के लिए खोल दिया गया. जम्मू से मंदिर दर्शन के लिए आए 12 सदस्यीय समूह के खुशविंदर सिंह ने पीटीआई-भाषा से कहा, 'मैं महीने में कम से कम एक बार मंदिर दर्शन के लिए आता था. मंदिर खुलने के पहले ही दिन यहां आकर मैं सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूं.'

सिंह कटरा स्थित आधार शिविर में तड़के चार बजे ही पहुंच गए. पवित्र गुफा के दर्शन करने वाला यह पहला जत्था था. इसके बाद श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के दरवाजे छह बजे फिर खुले. श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अधिकारी रमेश कुमार ने बताया, 'कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए 18 मार्च को एहतियाती तौर पर वैष्णो देवी यात्रा रोक दी गई थी. अब जब प्रशासन ने धार्मिक स्थलों को पुन: खोलने का फैसला किया है तो बोर्ड ने इस भयावह संक्रामक रोग की चुनौती को देखते हुए सभी आवश्यक कदम उठाए हैं.'

Jammu & Kashmir: Mata Vaishno Devi Temple will reopen for public today, nearly 5 months after it was suspended due to COVID-19. Only 2,000 people will be allowed to visit the temple per day. A devotee says, "I'm happy that people can visit the temple once again." pic.twitter.com/BDYQA1z5WK

— ANI (@ANI) August 16, 2020