केंद्र सरकार ने माटम वेंकट राव (Matam Venkata Rao) को सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के एमडी और सीईओ पद के लिए नियुक्ति की है. माटम वेंकट राव अब तक केनरा बैंक के कार्यकारी निदशेक (Executive Director) भी थे. केंद्र सरकार ने उन्हें नई और बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है.

केंद्र सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, माटम वेंकट राव (Matam Venkata Rao) को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया (Central Bank Of India) का नया प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्याधिकारी (Management Director and CEO) नियुक्त किया गया है.

वहीँ, केनरा बैंक (Canara Bank) ने एक नियामकीय सूचना (Regulatory information) में कहा है कि केन्द्र सरकार (Central Government) ने 26 फरवरी 2021 को जारी अधिसूचना (Information) के जरिये केनरा बैंक के कार्यकारी निदेशक (Executive Director) माटम वेंकट राव को सेंट्रल बैंक आफ इंडिया का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (Management Director and CEO) नियुक्त किया है.

उनकी नियुक्ति तीन साल के लिये की गई है. बैंक ने कहा है कि सेंट्रल बैंक में राव उनके कार्यभार संभालने के दिन से या फिर 1 मार्च 2021 से अगले आदेश तक नियुक्त रहेंगे. केनरा बैंक ने कहा है कि राव 1 मार्च 2021 से केनरा बैंक (Canara Bank) के कार्यकारी निदेशक से मुक्त हो जायेंगे.