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Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates: माथाभांगा में कौन मारेगा बाजी? जानिए पल-पल की अपडेट
Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (माथाभंगा विधानसभा चुनाव परिणाम / माथाभंगा इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): कूच बिहार जिले की माथाभांगा विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट मानी जा रही है. इस सीट से भाजपा ने पूर्व सांसद निसीथ प्रमाणिक और तृणमूल कांग्रेस ने डॉ सबलू बर्मन को उम्मीदवार बनाया है. माथाभंगा विधानसभा क्षेत्र में इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोरदार रैलियां की हैं.
Mathabhanga Vidhan Sabha Chunav Results 2026 LIVE Updates (माथाभंगा विधानसभा चुनाव परिणाम / माथाभंगा इलेक्शन रिजल्ट्स लाइव अपडेट्स): पश्चिम बंगाल की माथाभांगा विधानसभा सीट से बीजेपी ने निसिथ प्रामाणिक को मैदान में उतारा है. कूच बिहार जिले की माथाभांगा विधानसभा सीट इस बार हॉट सीट मानी जा रही है. इस सीट से तृणमूल कांग्रेस ने डॉ सबलू बर्मन को उम्मीदवार बनाया है. माथाभंगा विधानसभा क्षेत्र में इस बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जोरदार रैलियां की हैं.
निसीथ प्रमाणिक कूच बिहार संसदीय सीट से सांसद रह चुके हैं. वह 2021 से 2024 तक गृह मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री और युवा मामले एवं खेल मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं. खास बात ये है कि निसीथ प्रमाणिक 2019 तक तृणमूल कांग्रेस के सदस्य थे.
पश्चिम बंगाल में दो चरणों में वोटिंग हुई थी. ये भी बता दें कि भारतीय चुनाव आयोग (ईसीआई) ने दक्षिण 24 परगना जिले के फलता विधानसभा क्षेत्र के सभी मतदान केंद्रों पर फिर से चुनाव कराने का आदेश दिया है. इसलिए पश्चिम बंगाल की केवल 293 विधानसभा सीटों पर 4 मई को वोटों की गिनती होगी. 29 अप्रैल को इस सीट पर हुई पूरी वोटिंग रद्द मानी जाएगी, और 21 मई को दोबारा वोटिंग होगी. दोबारा वोटिंग 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे के बीच होगी. इसके नजीते 24 मई को आएंगे.
पश्चिम बंगाल की माथाभंगा विधानसभा सीट के चुनाव परिणाम के LIVE अपडेट के लिए हमारे साथ बने रहें…
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