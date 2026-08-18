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Fake Paneer: छत्तीसगढ़ के बाद अब मथुरा में नकली डेयरी कारोबार पर शिकंजा, 500 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा

मथुरा में खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारकर 500 किलो संदिग्ध पनीर नष्ट किया. मौके से पनीर बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल, कच्चा माल और 2 हजार लीटर दूध बरामद किया गया.

Written by: Tanuja Joshi
Published: August 18, 2026, 3:02 PM IST
Fake Paneer: छत्तीसगढ़ के बाद अब मथुरा में नकली डेयरी कारोबार पर शिकंजा, 500 किलो मिलावटी पनीर पकड़ा

Mathura Paneer Raid: उत्तर प्रदेश के मथुरा में मिलावटी डेयरी उत्पादों के खिलाफ चल रही कार्रवाई के दौरान खाद्य सुरक्षा विभाग ने एक पनीर निर्माण इकाई पर छापा मारा. जांच के दौरान बड़ी मात्रा में संदिग्ध पनीर और उसे तैयार करने में इस्तेमाल होने वाली सामग्री मिली. अधिकारियों ने करीब 500 किलो पनीर को मौके पर ही नष्ट कर दिया.

अधिकारियों के मुताबिक, नष्ट किए गए पनीर की अनुमानित कीमत करीब 15 हजार रुपये थी. छापेमारी के दौरान टीम को रिफाइंड सोयाबीन तेल, टिनोपोल केमिकल, आइरा सोडियम हाइड्रोजन समेत कई पदार्थ मिले, जिनका इस्तेमाल कथित तौर पर पनीर तैयार करने में किया जा रहा था.

यह कार्रवाई जिले में चलाए जा रहे व्यापक खाद्य सुरक्षा अभियान का हिस्सा थी. खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन की टीम ने निर्माण स्थल की जांच के दौरान कुल 9 सेंपल भी लिए हैं. इन नमूनों को लैब टेस्टिंग के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद उत्पादों की गुणवत्ता और उनमें इस्तेमाल सामग्री को लेकर तस्वीर और स्पष्ट हो सकेगी.

2,000 लीटर दूध भी जब्त

जांच टीम ने मौके से करीब 2,000 लीटर दूध भी जब्त किया. अधिकारियों के अनुसार, इस दूध की कीमत लगभग 1.25 लाख रुपये बताई गई है. अब विभाग ये पता लगाने में जुटा है कि दूध और अन्य सामग्री का इस्तेमाल किस तरह किया जा रहा था और तैयार उत्पाद किन बाजारों तक पहुंचाया जाता था.

मथुरा की यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है जब देश के कई हिस्सों में एनालॉग पनीर और मिलावटी डेयरी उत्पादों को लेकर चिंता बढ़ रही है. एनालॉग डेयरी उत्पाद ऐसे उत्पाद होते हैं जो पारंपरिक डेयरी उत्पादों जैसा रूप और बनावट देने के लिए कुछ या सभी मिल्क कंपोनेंट की जगह बिना डेयरी वाले इंग्रीडिएंट्स का इस्तेमाल करते हैं.

एनालॉग पनीर में वनस्पति वसा, प्रोटीन और अन्य गैर-डेयरी तत्व शामिल हैं का इस्तेमाल करके असली पनीर जैसा दिखावट और बनावट तैयार की जा सकती है. हालांकि, ये पारंपरिक पनीर है. से अलग समझना जरूरी है. पारंपरिक पनीर दूध से तैयार किया जाता है और इसमें निर्धारित प्रक्रिया के एसिडुलेंट और हीटिंग का उपयोग किया जाता है.

अलग-अलग राज्यों में जांच जारी

इसी मुद्दे को लेकर देश के अलग-अलग राज्यों में नियामक जांच-पड़ताल बढ़ी है. मध्य प्रदेश ने एनालॉग पनीर पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है, जबकि महाराष्ट्र, गुजरात और छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के उत्पादों को लेकर पहले कार्रवाई की जा चुकी है.

मथुरा की छापेमारी को उत्तर भारत में सामने आ रहे कथित अवैध डेयरी कारोबार के व्यापक संदर्भ में भी देखा जा रहा है. हाल की जांचों में ऐसे नेटवर्क की जानकारी सामने आई है, जिनके तार हरियाणा के मेवात और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों से दिल्ली-NCR के बाजारों तक जुड़े होने का आरोप है.

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Tanuja Joshi

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हल्द्वानी से दिल्ली के बड़े न्यूजरूम तक... तनुजा जोशी, उत्तराखंड के शांत और खूबसूरत शहर हल्द्वानी से ताल्लुक रखती हैं. देहरादून के ग्राफिक एरा यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता की पढ़ाई पूरी ... और पढ़ें

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