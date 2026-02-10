By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
मथुरा में बुराड़ी जैसा कांड! घर के अंदर मिले एक ही परिवार के 5 शव, मास सुसाइड या कोई गहरी साजिश?
Mathura Mass Suicide Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले के खप्परपुर गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों की मौत से हड़कंप मच गया. पुलिस के मुताबिक किसान मनीष कुमार, उनकी पत्नी और तीन नाबालिग बच्चों के शव घर के एक कमरे में मिले हैं.
Mathura Mass Suicide Case: उत्तर प्रदेश के मथुरा जिले में मंगलवार (10 फरवरी) को सामने आई एक दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया. खप्परपुर गांव में एक ही परिवार के पांच सदस्यों के शव उनके घर के अंदर मिलने से सनसनी फैल गई. मृतकों में दंपती और उनके तीन नाबालिग बच्चे शामिल हैं. पुलिस को आशंका है कि ये मामला सामूहिक आत्महत्या (Mass Suicide) का हो सकता है, हालांकि सभी पहलुओं की गहन जांच की जा रही है.
पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, मृतक की पहचान 35 साल के किसान मनीष कुमार, उनकी करीब 32 साल की पत्नी और उनके तीन बच्चों के रूप में हुई है, जिनमें दो बेटियां और एक बेटा शामिल हैं. सभी के शव घर के एक कमरे में पाए गए. घटना की जानकारी तब सामने आई जब सुबह बच्चे घर से बाहर खेलने नहीं आए, जिससे परिजनों को शक हुआ.
सील किया गया घर
मनीष कुमार के भाई ने सबसे पहले घर के अंदर झांकने की कोशिश की. दरवाजा अंदर से बंद होने के कारण वह दीवार फांदकर घर में घुसे और दरवाजा तोड़ा. अंदर का दृश्य देखकर उनके होश उड़ गए. इसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.मौके पर पहुंची पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने पूरे घर को सील कर जांच शुरू कर दी.
मथुरा के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) श्लोक कुमार ने बताया कि प्रारंभिक जांच में किसी बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं. मौके से एक सुसाइड नोट, दीवार पर लिखा एक संदेश और परिवार के मुखिया द्वारा रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो भी बरामद हुआ है. हालांकि, इन सबके कंटेंट को अभी सार्वजनिक नहीं किया गया है और पुलिस हर पहलू को सावधानीपूर्वक खंगाल रही है.
पुलिस कर रही जांच
पुलिस ये जानने की कोशिश कर रही है कि परिवार ने यह कदम क्यों उठाया. क्या इसके पीछे आर्थिक तंगी थी, पारिवारिक तनाव या कोई मानसिक दबाव इन सभी सवालों के जवाब तलाशे जा रहे हैं. गांव वालों के मुताबिक, मनीष कुमार एक साधारण किसान थे और परिवार सामान्य जीवन जी रहा था, जिससे यह घटना और भी रहस्यमयी बन गई है.
इस घटना ने लोगों को दिल्ली के बहुचर्चित बुराड़ी कांड की याद दिला दी है, जहां एक ही परिवार के कई सदस्यों की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी. हालांकि, पुलिस स्पष्ट कर चुकी है कि फिलहाल किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी.
शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया गया है और रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों की पुष्टि हो सकेगी. पुलिस ने परिवार के रिश्तेदारों और गांव के लोगों से भी पूछताछ शुरू कर दी है, ताकि ये समझा जा सके कि हाल के दिनों में परिवार किसी असामान्य दबाव या परेशानी से गुजर रहा था या नहीं. फिलहाल, मथुरा की ये घटना कई सवाल छोड़ गई है. एक खुशहाल दिखने वाला परिवार अचानक इस तरह खत्म कैसे हो गया.
(नोट: अगर आपके या आपके किसी जानने वाले के मन में खुदकुशी या हताशा के विचार आ रहे हैं, तो याद रखें कि सहायता उपलब्ध है. यह एक गंभीर स्थिति है जिसमें तुरंत पेशेवर मदद की जरूरत होती है. आप इन हेल्पलाइन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं-
जीवनसाथी हेल्पलाइन (भारत सरकार): 1800-233-3330
टेली-मानस (Tele-MANAS) हेल्पलाइन: 1800-891-4416
यहां आपकी पहचान पूरी तरह गुप्त रखी जाएगी और विशेषज्ञ काउंसलर्स आपसे बात कर आपको इस स्थिति से बाहर निकलने में मदद करेंगे. आपका जीवन अमूल्य है, बातचीत करें और मदद मांगें. याद रखिए, हर समस्या का समाधान है.)
ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें India Hindi की और अन्य ताजा-तरीन खबरें