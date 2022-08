Maulana Badruddin Ajmal: ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (AIUDF) के अध्यक्ष मौलाना बदरुद्दीन अजमल (Maulana Badruddin Ajmal)ने बड़ी बात कही है. एक तरफ उन्होंने सरकार पर बढ़ती महंगाई को लेकर आरोप लगाया है तो वहीं दूसरी तरफ उन्होंने कुछ बुरे तत्वों की वजह से पूरी मुस्लिम कौम पर आरोप लगाने की भी तीखी आलोचना की है. गुवाहाटी में बदरुद्दीन अजमल ने कई तीखे बयान दिए हैं.Also Read - RBI Monetary Policy: मौद्रिक नीति समिति ने रेपो रेट में की 0.50 फीसद की बढ़ोतरी, जानें आप पर कितना होगा असर

बदरुद्दीन अजमल ने कहा है कि अगर मदरसों में बुरे तत्व मिलते हैं तो हमें उनसे कोई सहानुभूति नहीं है. सरकार को जहां भी ऐसे तत्व मिलें उन्हें गोली मार देनी चाहिए. यदि मदरसों में 1-2 खराब शिक्षक पाए जाते हैं, तो सरकार को उन्हें हिरासत में लेना चाहिए और जांच पूरी होने के बाद उन्हें उठा लेना चाहिए, उसके बाद चाहे वे जो चाहें करें. Also Read - Congress Protest: आलू-प्याज LPG,सब्जी के ठेले लगाकर, काले कपड़े पहन कांग्रेसियों का हल्ला बोल, देखें तस्वीरें

लेकिन अगर उनके कारण पूरे मुस्लिम समुदाय को जिहादी कहा जाता है… तो ये ठीक नहीं. यह जिहाद नहीं है, यह आतंकवाद है. सरकार को उन्हें रोकना है, उन्हें अपनी सीमाओं की रक्षा करनी चाहिए और अपनी खुफिया जानकारी को मजबूत करना चाहिए. Also Read - RBI Monetary Policy : RBI ने लगातार तीसरी बार बढ़ाया रेपो रेट, जानें- MPC बैठक के फैसले की बड़ी बातें

#WATCH | Guwahati:AIUDF chief says, “…India’s money is with FM. How will she know how much a person spends to buy? No inflation for any Min. BJP MPs should ask their wives how’re they running the kitchen. Govt should take note otherwise inflation will eat up their Govt in 2024” pic.twitter.com/B1Tk4IChwZ

— ANI (@ANI) August 6, 2022