लखनऊ: बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने कर्नाटक में पार्टी के एकमात्र विधायक को राज्य में एचडी कुमारस्वामी सरकार के समर्थन में वोट करने का निर्देश दिया है. बता दें कि कर्नाटक में एच डी कुमारस्वामी नीत कांग्रेस…जदएस गठबंधन सरकार के भविष्य का फैसला सोमवार को विधानसभा में होने की उम्मीद है.

Bahujan Samaj Party (BSP) Chief Mayawati tweets: Have directed Karnataka BSP MLA to vote in support of Karnataka Chief Minister HD Kumaraswamy’s government. #FloorTest #Karnataka pic.twitter.com/8aly8clUUm

— ANI (@ANI) July 21, 2019