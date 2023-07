Tomato Price Hike: मैकडॉनल्ड्स ने भी अपने खाने से टमाटर को हटाया!

Tomato Price: देश में बढ़ी टमाटर (Tomatoes) की कीमतों (Tomato Price) ने अब दिग्गज रेस्टोरेंट्स और फूड चेन के होटलों और ढाबों से इसे हटाने के लिए मजबूर कर दिया है. मैकडॉनल्ड्स ने भी भारत में अपने भोजन से टमाटर हटा दिया है. जब टमाटर डेढ़ सौ रूपए से लेकर 200 से अधिक भाव चल रहा है, तो रेस्टोरेंट्स और ढाबों के खाने में टमाटर तलाशने से बड़ी मुश्किल से दिख पा रहा है.

बता पिछले कुछ दिनों से देश भर में टमाटर (Tomatoes) की कीमतों (Tomato Price) में आए चनक उछाल ने आम आदमी की रसोई से इसे बाहर कर दिया और जो लोग टमाटर खरीद रहें हैं तो उसकी मात्रा भी कर दी है. देश में टमाटर अलग अलग बाजारों में डेढ़ सौ रूपए से 200 से अधिक भाव चल रहा है. ऐसे में रेस्टोरेंट्स और ढाबों के खाने में तलाशने से मुश्किल से दिखाई दे रहा है.