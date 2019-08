नई दिल्ली: पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के अचानक निधन पर पूरा देश शोक में डूबा हुआ है. भाजपा मुख्यालय में उनके अंतिम दर्शनों के लिए हजारों लोग पहुंचे और अपनी शोक संवदेना प्रकट की. इसमें प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक शामिल हुआ. इस दौरान एक पल बेहद भावुक करने वाला रहा, जब एमडीएच मसाला कंपनी के मालिक महाशय धर्मपाल गुलाटी शोक प्रकट करने पहुंचे. बेटी समान सुषमा स्वराज के निधन पर वे श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद वहीं बैठकर फफक-फफक कर रो पड़े. ऐसे में उनके साथ के लोगों ने उन्हें संभाला.

Delhi: Mahashay Dharampal Gulati, the owner of MDH spice company, gets emotional after paying tribute to former External Affairs Minister #SushmaSwaraj. pic.twitter.com/7uqkS3jPxy

