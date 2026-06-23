होर्मुज में फंसे हैं अभी कितने भारतीय जहाज, कब तक आ जाएंगे ऑयल टैंकर? विदेश मंत्रालय का बड़ा अपडेट

विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून को ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील पर साइन होने के बाद से अब तक भारत के 11 जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं.

Written by: Anjali Karmakar
Updated: June 23, 2026, 6:44 PM IST
होर्मुज में फंसे हैं अभी कितने भारतीय जहाज, कब तक आ जाएंगे ऑयल टैंकर? विदेश मंत्रालय का बड़ा अपडेट
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने सिंधु नदी को लेकर पाकिस्तान को लताड़ लगाई. (ANI)

ईरान और अमेरिका के बीच हुई पीस डील के बाद होर्मुज पर धीरे-धीरे जहाजों की आवाजाही शुरू हो गई है. इस बीच विदेश मंत्रालय ने बताया कि होर्मुज में अभी कितने भारतीय जहाज फंसे हुए हैं और कितने जहाजों ने फारस की खाड़ी में एंट्री कर ली है.विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने मंगलवार (23 जून 2026) को रेगुलर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति, होर्मुज स्ट्रेट पर भारतीय जहाजों के स्टेटस, सिंधु नदी के पानी पर भारत के रूख और कतर हादसे पर ताजा जानकारी शेयर की.

रणधीर जायसवाल ने बताया कि फिलहाल फारस की खाड़ी क्षेत्र में भारतीय झंडे वाले 10 जहाज मौजूद हैं.2 जहाज हाल ही में फारस की खाड़ी में दाखिल हो चुके हैं. मंत्रालय ने उम्मीद जताई कि बाकी भारतीय जहाज भी जल्द सुरक्षित तरीके से होर्मुज पार कर जाएंगे.

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होर्मुज में भारतीय जहाजों का स्टेटस?

विदेश मंत्रालय ने बताया कि 17 जून को ईरान और अमेरिका के बीच पीस डील पर साइन होने के बाद से अब तक भारत के 11 जहाज होर्मुज स्ट्रेट पार कर चुके हैं. इनमें भारतीय झंडे वाले 3 ऑयल टैंकर शामिल हैं. हर टैंकर में करीब 2.85 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल भरा हुआ है.

विदेश मंत्रालय के मुताबिक, विदेशी झंडे वाला LPG टैंकर, एक विदेशी झंडे वाला कच्चे तेल का टैंकर और 6 फर्टिलाइजर्स ढोने वाले कार्गो शिप भी शामिल हैं. मंत्रालय ने कहा कि क्षेत्र में स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है.

सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान को दिया करारा जवाब

विदेश मंत्रालय ने सिंधु जल संधि को लेकर पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के ‘युद्ध’ वाले बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा, “पाकिस्तान इस तरह के बयान देकर अपनी नाकामियों और मानवाधिकार उल्लंघनों से ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है. भारत पाकिस्तान के इन मनगढ़ंत दावों को पूरी तरह खारिज करता है.”

पाकिस्तान के मंत्री ने क्या कहा था?

पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने हाल ही में कहा था कि अगर पाकिस्तान की जल सुरक्षा को खतरा हुआ, तो उनका देश भारत के खिलाफ जंग करने से भी पीछे नहीं हटेगा. इससे पहले भारत ने स्पष्ट किया था कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका फैसला फिलहाल नहीं बदलेगा. इसके बाद पाकिस्तान के मंत्री ने ये बयान दिया.

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कतर हादसे में भारत ने क्या जानकारी दी?

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कतर के रास लाफान इंडस्ट्रियल सिटी गैस फेसिलिटी सेंटर में हुए विस्फोट को बेहद दुखद बताया. जायसवाल ने कहा, “इस हादसे में 12 भारतीय नागरिकों की मौत हुई है. इसके अलावा कई अन्य देशों के नागरिक भी मारे गए हैं. कुल 66 लोग घायल हुए हैं. अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इनमें कितने भारतीय शामिल हैं.”

विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारतीय दूतावास स्थानीय प्रशासन के संपर्क में है. मृतकों की पहचान और उन्हें भारत लाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है.

PoK को लेकर भी पाकिस्तान को लगाई लताड़

विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (PoK) को लेकर भी पाकिस्तान की सरकार को लताड़ लगाई. रणधीर जायसवाल ने कहा, “वहां जारी विरोध प्रदर्शन पाकिस्तान की दशकों पुरानी आर्थिक शोषण, मौलिक अधिकारों के हनन और प्रशासनिक दमन की नीतियों का परिणाम हैं.” भारत ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान ने जरूरी चीजों की सप्लाई रोकने, इंटरनेट बंद करने और निहत्थे नागरिकों पर बल प्रयोग जैसे कदम उठाए हैं. भारत ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से पाकिस्तान को उसके मानवाधिकार उल्लंघनों के लिए जवाबदेह ठहराने की भी अपील की है.

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अंजलि कर्मकार 12 साल से जर्नलिज्म की फील्ड में एक्टिव हैं. उन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन किया है. यहीं से मास कॉम में मास्टर्स की डिग्री ली ... और पढ़ें

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