S-400 missile defense system: नई दिल्ली: रूस (Russia) से एस-400 मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली (S-400 missile defense system) की खरीद पर अमेरिका (US) द्वारा चिंता व्यक्त (displeasure over India’s S-400 (missile) deal with Russia) करने के बीच भारत ने आज शुक्रवार को स्पष्ट किया कि वह स्वतंत्र विदेश नीति का अनुसरण करता है जो रक्षा खरीद एवं आपूर्ति पर भी लागू होती है और राष्ट्रीय सुरक्षा हितों के तहत मार्गदर्शित होते हैं. रूस के साथ भारत के एस-400 मिसाइल सौदे पर अमेरिका की नाखुशी पर भारतीय विदेश मंत्रालय ने आज साफ कहा, भारत और अमेरिका के बीच व्यापक वैश्विक रणनीतिक साझेदारी है. भारत और रूस के बीच विशेष रणनीतिक साझेदारी है. हम एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाते हैं, यह हमारे रक्षा अधिग्रहण पर भी लागू होता है.Also Read - नवजोत सिंह सिद्दू पर US से 'बहन' ने लगाया 'मां' को बेसहारा छोड़ने का आरोप, पत्‍नी बोली- मैं उन्‍हें नहीं जानती

MEA on US’ displeasure over India’s S-400 (missile) deal with Russia: India & US have a comprehensive global strategic partnership. India & Russia have special strategic partnership. We pursue an independent foreign policy, this also applies to our defence acquisitions pic.twitter.com/lPnYiQW6RT

