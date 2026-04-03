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हरिद्वार में मीट-अंडा होने जा रहा बैन! जानिये सभी दुकानों को कहां शिफ्ट करने की है तैयारी
Haridwar News: हरिद्वार प्रशासन ने शहर की शहरी सीमा के अंदर चल रही सभी कच्चे मीट की दुकानों को बाहरी इलाके सराय गांव में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है.
Haridwar News: हरिद्वार में अगले साल होने वाले अर्ध कुंभ की तैयारियां युद्धस्तर पर चल रही हैं.अर्ध कुंभ की तैयारियों के बीच नगर निगम प्रशासन शहर के अंदर मीट, मछली और अंडों की बिक्री पर पूरी तरह से रोक लगाने पर विचार कर रहा है. प्रशासन ने शहर की शहरी सीमा के अंदर चल रही सभी कच्चे मीट की दुकानों को बाहरी इलाके सराय गांव में शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया है. न्यूज एजेंसी PTI ने अधिकारियों के हवाले से इसकी जानकारी दी.
जल्द होने वाला है फैसला
हरिद्वार की मेयर किरण जैसल के हवाले से न्यूज एजेंसी PTI ने बताया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है जिसे 6 अप्रैल को होने वाली नगर निगम की बैठक में पेश किया जाएगा. हरिद्वार नगर पालिका उपनियम के अनुसार, गंगा के मुख्य स्नान घाट हरकी पौड़ी के 5 किलोमीटर के दायरे में पहले से ही मांस-मदिरा और अंडों की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध है. जैसल ने कहा कि हरिद्वार के शहरी क्षेत्रों में स्थित कच्चे मांस की सभी दुकानों को जल्द ही स्थायी रूप से सराय गांव में स्थानांतरित कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसके लिए नगर निगम बोर्ड की छह अप्रैल को होने वाली बैठक में प्रस्ताव लाया जाएगा.
मेयर ने क्या कहा?
महापौर ने कहा कि नगर निगम ने केवल 20 दुकानों को मांस की बिक्री के लिए लाइसेंस दिए हैं, लेकिन वर्तमान में अवैध रूप से इससे कहीं अधिक ऐसी दुकानें चल रही हैं. उन्होंने कहा, ‘इसकी वजह से शहर में गंदगी तो फैलती ही है, बल्कि आवारा कुत्तों की समस्या भी बढ़ती जा रही है. बोर्ड की बैठक में प्रस्ताव पारित होने के बाद अवैध रूप से संचालित दुकानों का चालान काटा जाएगा साथ ही सभी दुकानों को हटाने की कार्रवाई शुरू की जाएगी. जैसल ने यह भी कहा कि बोर्ड की बैठक में होटल और ढाबों में पके हुए मांस को परोसे जाने के विषय पर भी चर्चा की जाएगी. ज्वालापुर, जगजीतपुर क्षेत्र में बड़ी संख्या में खुले में मांस की दुकानें चल रही हैं, जिन्हें हटाने को लेकर कई बार हिंदूवादी संगठन धरना-प्रदर्शन और आंदोलन कर चुके हैं.
शहरी इलाके से हटेंगी मांस की दुकानें
अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष एवं मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत रविंद्रपुरी ने नगर निगम के इस प्रस्ताव का स्वागत किया है. उन्होंने कहा कि अर्धकुंभ के मौके पर हरिद्वार में करोड़ों श्रद्धालु आयेंगे और ऐसे में मांस-मदिरा की दुकानों से धार्मिक भावनाएं आहत होती हैं. इसलिए ऐसी सभी दुकानों को शहरी क्षेत्र से बाहर किया जाना आवश्यक है. राज्य के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने कहा कि कुंभ मेले में किसी की धार्मिक भावनाएं आहत न हो, इसके लिए सभी आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे जिसमें मांस की दुकानों को शहरी क्षेत्रों से बाहर किया जाना भी शामिल है.
(इनपुट: PTI)
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