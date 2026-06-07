काशी में मांस-मछली बैन, वाराणसी नगर निगम ने लिया बड़ा फैसला, जानें कहां शिफ्ट होंगी दुकानें

वाराणसी नगर निगम ने शहर के भीतर चलने वाली मीट और मछली की दुकानों को बाहर भेजने का फैसला किया है, जिसके तहत पहले चरण में पांच अलग-अलग इलाकों में आधुनिक मीट मार्केट बनाए जाएंगे.

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वाराणसी नगर निगम नया आदेश, शहर में नहीं होगी मीट की दुकानें (इमेज-AI से है)

Varanasi meat shop shifting: वाराणसी नगर निगम ने शहर के भीतर चालू सभी मीट-मांस और मछली की दुकानों को शहर से बाहर ट्रांसफर करने का फैसला किया है. टाउनहॉल बैठक में फैसले के बाद बनारस की घनी गलियों और चौराहों पर एक भी मीट की दुकानें नहीं होगी, जिससे शहर के भीतर मांस,मीट और मछली की ब्रिक्री बैन होगी. वहीं, इन दुकानों को शहर से बाहर एक सुज्जितम मार्केट में स्थापित किया जाएगा.

इन पांच ठिकानों पर लगेंगे नए बाजार

प्रशासन ने दुकानदारों को शहर की चौहद्दी के बाहर एक नया आशियाना देने की पेशकश की है. नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल के अनुसार, पहले फेज में रामनगर, सूजाबाद, गणेशपुर, अवलेशपुर और शिवपुर जैसे बाहरी इलाकों को नया सेंटर बनाने के लिए चुना गया है. इन चिह्नित जगहों पर आधुनिक सुख-सुविधाओं से लैस चमचमाते मीट और मछली बाजार बहुत जल्द बनाकर खड़े किए जाएंगे. नए आदेश के बाद छोटे और मझोले मीट कारोबारियों के मन में अपनी रोजी-रोटी छिनने का डर सताने लगा है. हालांकि, नगर आयुक्त ने साफ किया है कि वे किसी का धंधा बंद नहीं करा रहे, बल्कि उन्हें ज्यादा साफ-सुथरा माहौल दे रहे हैं. शहर के चारों तरफ बनने वाले इन व्यवस्थित बाजारों से खरीदारों को भी एक ही छत के नीचे बिना किसी झंझट के सामान मिल जाएगा. बता दें कि सावन में कांवड़ यात्रा के दौरान शहर में मीट-मछली की दुकानों को बंद रखना पड़ता था, अब मार्केट के शिफ्ट होने से इन दुकानों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. ना ही उन्हें अुपान दुकान बंद करना पड़ेगा.

गंदगी से मिलेगी मुक्ति

बता दें कि वाराणसी में काशी विश्वनाथ के आसपास, दो किलोमीटर तक मीट, मांस और मछली बेचने पर पहले से ही बैन लगा हुआ है. अब प्रशासन ने शहर की गलियों और बढ़ते जाम के मद्देनजर इन मीट की दुकानों का फैसला किया है. वहीं, मेन मार्केट में मांस की दुकानों के चलते गंदगी फैलती है और आवारा पशुओं का जमावड़ा लगा रहता है. इसके अलावा इन दुकानों के बाहर खड़े ग्राहकों की गाड़ियों की वजह से सड़कों पर आए दिन लंबा ट्रैफिक जाम लग जाता था. नगर निगम का दावा है कि दुकानों के शहर से बाहर जाते ही गंदगी और जाम की चुनौती हमेशा के लिए दूर हो जाएगी.