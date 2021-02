Section 69A of IT Act: भारत सरकार के नए नियमों के मुताबिक अब पारंपरिक मीडिया हाउस की वेबसाइटें सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम की धारा 69 (ए) के दायरे में आएंगी. हालांकि अभी तक ये वेबसाइटें किसी भी तरह की आईटी एक्ट के तहत नहीं आती थीं. अब ये वेबसाइटें सरकार द्वारा डिजिटल मीडिया के लिए लगाए गए नए नियमों का पालन करेंगी. Also Read - Bird With Moustaches: मूंछोंं के मामले में नत्थूलाल से एक कदम निकली ये चिड़िया...

हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक वेबसाइटों को अपने कार्यों का विवरण अलग-अलग सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सामने प्रस्तुत करना होगा, जिसमें किसी कॉन्टैक्ट पर्सन का ईमेल एड्रेस आदि शामिल होगा. इस मुद्दे पर चर्चा करने के लिए I & B और इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी के मंत्रालयों के अधिकारियों को सोमवार को मिलने के लिए कहा गया है. रिपोर्ट्स में कहा गया है कि सरकार एक इन न्यूज वेबसाइट्स के लिए फॉर्मैट प्रोवाइड करेगी जिसके भीतर समाचार मीडिया संस्थाएं स्वेच्छा से अपने विवरण प्रस्तुत करेंगी. Also Read - Social Media, Digital Media, OTT के लिए गाइडलाइंस जारी, 10 प्वाइंट्स में जानिए अहम बातें

बता दें कि आईटी अधिनियम की धारा 69 (ए) सरकार को उन पोस्ट और अकाउंट्स के खिलाफ कार्रवाई करने की अनुमति देती है जो सार्वजनिक व्यवस्था या भारत की संप्रभुता और अखंडता, भारत की रक्षा, राज्य की सुरक्षा, विदेशी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध के हित के लिए खतरा बन सकते हैं. Also Read - डिजिटल मीडिया, सोशल मीडिया, OTT के लिए नई गाइडलाइंस, गलत कंटेंट पोस्‍ट करने पर होगी कार्रवाई

अब तक, पारंपरिक मीडिया हाउसों को प्रेस काउंसिल ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है. उन्हें सूचना की सत्यता सुनिश्चित करने के लिए नैतिकता के आधार पर एक पत्रकार संहिता का पालन करना अनिवार्य होता है. दूसरी ओर, डिजिटल समाचार मीडिया किसी नियमन के अधीन नहीं थी. पिछले साल इसे केवल I & B मंत्रालय के दायरे में लाया गया था. केंद्र ने बार-बार कहा है कि नए नियम क्षेत्र में जवाबदेही लाएंगे और फेक न्यूज के प्रसार की जांच करेंगे.