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Meet Ashwini Bhide Likely To Become Bmc First Female Commissioner

मिलिए अश्विनी भिडे से, बन सकती हैं बीएमसी की पहली महिला कमिश्नर

Ashwini Bhide: अश्विनी भिड़े 1995 बैच की आईएएस अधिकारी हैं. उन्हें मेट्रो वुमेन के नाम से भी जाना जाता है.

(photo credit Social Media, for representation only)

Ashwini Bhide: मुंबई नगर निगम को नई कमिश्नर मिल सकती हैं. अश्विनी भिडे बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) के कमिश्नर पद के लिए सबसे आगे चल रही हैं. अगर अश्विनी भिडे को यह जिम्मेदारी मिलती है तो वह देश के सबसे अमीर नागरिक निकाय की कमिश्नर बनने वाली पहली महिला होंगी.

कौन हैं अश्विनी भिडे

अश्विनी भिडे1995 बैच की आईएएस हैं. वह अभी अतिरिक्त सचिव पद पर तैनात हैं और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के कार्यालय से जुड़ी हैं. उनकी उम्र 55 साल है.

उन्होंने अपनी प्रशासनिक सेवा की शुरुआत कोल्हापुर से की और बाद में नागपुर और सिंधुदुर्ग जिला परिषदों की CEO बनीं. अश्विनी भिडे ने महाराष्ट्र राजभवन में भी कई पदों पर काम किया. मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी (MMRDA) में भी वह अतिरिक्त आयुक्त के तौर पर काम कर चुकी हैं.

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मेट्रो वुमेन

अश्विनी मुंबई मेट्रो रेल कॉपोरेशन की मैनेजिंग डायरेक्टर रह चुकी हैं. उन्होंने वहां शानदार काम किया और मेट्रो वुमेन के नाम से मशहूर हुईं. खासकर मुंबई की मेट्रो लाइन-3 जिसे एक्वा लाइन के नाम से भी जाना जाता है, को पूरा करने में उनका काफी योगदान रहा है. मेट्रो का यह प्रोजेक्ट मुंबई मेट्रो के सबसे मुश्किल प्रोजेक्ट में से एक था क्योंकि इसमें समुद्र के किनारे सुरंग खोदना पड़ा. साथ ही इमारतों के नीचे रास्ता निकालने जैसे चुनौतियां भी थीं.

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मेट्रो लाइन-3

यह प्रोजेक्ट, जो शहर का पहला भूमिगत मेट्रो कॉरिडोर है और कोलाबा को SEEPZ से जोड़ता है. जमीन अधिग्रहण और पुनर्वास जैसे मुद्दों को लेकर भी यह प्रोजेक्ट चर्चा में था.

इस प्रोजेक्ट का सबसे ज्यादा विवादित हिस्सा आरे कॉलोनी में प्रस्तावित कार शेड था, जिसका पर्यावरणविदों ने विरोध किया था. यह संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के पास होने की वजह बहस का एक मुख्य मुद्दा बन गई थी. उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली सरकार के दौरान इस प्रोजेक्ट को रोक दिया गया था, लेकिन 2022 में राजनीतिक नेतृत्व में बदलाव के बाद इसे फिर से शुरू किया गया. इसके बाद अश्विनी भिड़े को MMRC का नेतृत्व करने के लिए वापस बुलाया गया.

क्यों हो रहा बीएमसी में ये बदलाव

मुंबई के नागरिक प्रशासन में यह बदलाव इसलिए हो रहा है क्योंकि मौजूदा नगर आयुक्त, भूषण गगरानी, ​​मंगलवार को रिटायर हो रहे हैं. यह नियुक्ति इसलिए भी चर्चा में क्योंकि बीएमसी में BJP ने शिवसेना के समर्थन से पहली बार सत्ता संभाली है.