BJP, Assam, West Bengal, West Bengal Polls 2021, Assam Polls 2021, News: भाजपा (BJP) की केंद्रीय चुनाव समिति ( Central Election Committee) की आज शुक्रवार को होने वाली बैठक रद्द कर दी गई है. आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर पश्चिम बंगाल (West Bengal) और असम (Assam) के उम्‍मीदवारों के नाम करने के सि‍लसिले में दिल्‍ली में बीजेपी की सीईसी (CEC) की आज बैठक होना थी.

माना जा रहा था कि बीजेपी आज की बैठक में दो चरणों में होने वाली सीटों के चुनाव के लिए उम्‍मीदवारों के नामों को अंतिम रूप देकर घोषणा कर सकती है. लेकिन केंद्रीय चुनाव समिति बैठक रद्द होने के बाद उम्‍मीदवारों की सूची का अब इंतजार बढ़ गया है.

बता दें कि बृहस्पतिवार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मौजूदगी में भाजपा की केंद्रीय चुनाव समिति की मैराथन बैठक हुई थी और असम तथा पश्चिम बंगाल के उम्मीदवारों के नाम तय करने को लेकर मंथन हुआ था..

The meeting of the BJP Central Election Committee (CEC) scheduled to be held today has been cancelled

