शिलांग/गुरुग्राम: मेघालय विधानसभा के अध्यक्ष डॉनकूपर रॉय का गुरुग्राम में एक निजी अस्पताल में रविवार को निधन हो गया. वह कुछ समय से बीमार चल रहे थे. वह 64 साल के थे. राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रॉय को सबसे पहले शिलांग के एक सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था. इसके बाद उन्हें गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया. वहां पर पिछले 10 दिनों से उनका इलाज चल रहा था. परिवार के सदस्यों ने बताया कि विभिन्न अंगों के काम करना बंद करने के बाद रविवार को उनकी हालत बिगड़ती गई. वहीं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेघालय विधानसभा अध्यक्ष डॉनकूपर रॉय के निधन पर रविवार को शोक जताते हुए कहा कि उन्होंने ”कई जिंदगियां बदलीं.”

