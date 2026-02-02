By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
बांग्लादेश से आ रही 'खतरनाक मछलियां'! इस राज्य का एक्शन, दो जिलों में बिक्री पर बैन
मेघालय के दो सीमावर्ती जिलों में बांग्लादेश से अवैध रूप से लाई जा रही मछलियों पर रोक लगा दी गई है. प्रशासन ने इसे जनस्वास्थ्य, स्थानीय जैव-सुरक्षा और वैध कारोबार के लिए गंभीर खतरा बताया है.
Bangladesh Fish Ban in Meghalaya: मेघालय सरकार ने राज्य में अवैध रूप से बांग्लादेश से आयात की जा रही मछलियों को लेकर सख्त कदम उठाया है. जनस्वास्थ्य और जैव-सुरक्षा से जुड़ी गंभीर चिंताओं को देखते हुए ईस्ट खासी हिल्स और साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिलों में इन मछलियों के परिवहन, भंडारण और बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है. प्रशासन का कहना है कि ये फैसला बढ़ती अवैध गतिविधियों और अनियंत्रित मछली आपूर्ति की रिपोर्टों के बाद लिया गया है.
ईस्ट खासी हिल्स जिले में जिला मजिस्ट्रेट (इन-चार्ज) ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS), 2023 की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा जारी की है. आदेश में साफ कहा गया है कि बिना वैध दस्तावेजों के बांग्लादेश से लाई गई किसी भी मछली का जिले की सीमा में प्रवेश, भंडारण या व्यापार गैरकानूनी माना जाएगा. इसी तरह साउथ वेस्ट खासी हिल्स जिले के डिप्टी कमिश्नर ने भी समान आदेश जारी करते हुए न केवल मछलियों की बिक्री बल्कि उन्हें ढोने के लिए किसी भी वाहन, नाव या अन्य साधनों के इस्तेमाल पर भी रोक लगा दी है.
इसके साथ ही अवैध गतिविधियों में सहयोग करने या उन्हें बढ़ावा देने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान रखा गया है. प्रशासन को मिली जानकारी के अनुसार, बांग्लादेश से अवैध मछलियां सीमावर्ती इलाकों, नदी मार्गों, कच्ची सड़कों और स्थानीय बाजारों के जरिए राज्य में प्रवेश कर रही थीं. इन मछलियों की न तो गुणवत्ता जांच की जा रही थी और न ही उनके स्रोत या स्वास्थ्य प्रमाणपत्र मौजूद थे.
सरकारी आदेश में चेतावनी दी गई है कि इस तरह की अनियंत्रित और बिना जांच की मछलियां स्थानीय जल-पर्यावरण को नुकसान पहुंचा सकती हैं. साथ ही इनमें बीमार या प्रतिबंधित प्रजातियों के शामिल होने की आशंका भी रहती है, जिससे स्थानीय मछली पालन और जैव विविधता पर बुरा असर पड़ सकता है.
खतरे में सेहत
प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध मछलियों की बिक्री से न केवल उपभोक्ताओं की सेहत खतरे में पड़ती है, बल्कि राज्य के वैध मछली व्यापारियों को आर्थिक नुकसान भी होता है. इसके अलावा सरकार को राजस्व हानि का सामना करना पड़ता है. आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS), 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी. इसके साथ ही कस्टम्स एक्ट, फॉरेनर्स एक्ट और पासपोर्ट एक्ट के तहत भी कानूनी कार्रवाई संभव है.
ये प्रतिबंध तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक जारी रहेगा. प्रशासन ने आम लोगों से अपील की है कि वे संदिग्ध स्रोतों से मछली खरीदने से बचें और किसी भी अवैध गतिविधि की जानकारी तुरंत अधिकारियों को दें.
