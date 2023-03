मेघालय के फिर मुख्यमंत्री बनेंगे कोनराड संगमा, NPP प्रमुख ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश; शपथ ग्रहण में शामिल हो सकते हैं पीएम मोदी

Meghalaya Assembly Elections Result: मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा ने राज्यपाल से मुलाकात कर नई सरकार बनाने का दावा पेश किया है. एनपीपी प्रमुख कोनराड संगमा ने कहा कि उनके पास मेघालय की 60 सदस्यीय विधानसभा में 32 से ज्यादा विधायकों का समर्थन हासिल है. सरकार बनाने का दावा पेश करने से पहले संगमा ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया. इसके साथ ही नई सरकार के गठन की प्रक्रिया शुरू हो गई है.

मिली जानकारी के अनुसार, राज्यपाल फागू चौहान ने मुख्यमंत्री कोनराड संगमा का इस्तीफा मंजूर कर लिया है. उन्हें नई सरकार के गठन तक कामकाज करने को कहा है. बता दें कि कोनराड संगमा नेशनल पीपुल्स पार्टी राज्य में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है लेकिन स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है. कोनराड संगमा ने बीजेपी के सहयोग से राज्य में एक बार फिर सरकार बनाने जा रहे हैं. इससे पहले भी उनकी सरकार बीजेपी के सहयोग से चल रही थी.