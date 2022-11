मेघालय के मुख्यमंत्री कोनराड संगमा (Conrad Sangma) के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग (Emergency Landing) कराई गई है. एक अधिकारी ने इसकी जानकारी दी. अधिकारी ने बताया कि खराब मौसम की वजह से उमियम झील के पास मुख्यमंत्री के हेलीकॉप्टर को आपात स्थिति में उतारा गया.Also Read - Viral: तीन संतानों की मां सीमा देवी के बुलंद हौसले, बनीं जम्मू की पहली महिला ई-रिक्शा चालक

What an adventure!

•Emergency Landing at UCC, Umiam due to bad weather

•Enjoyed the beautiful scenery in the Campus

•Met with staff of UCC

•Lunch in UCC Canteen

The weather is truly unpredictable. Thank the Captain & Pilot for bringing us back safely. pic.twitter.com/D4rMAzGYhC

— Conrad Sangma (@SangmaConrad) November 2, 2022