मेघालय में कोयला खदान कैसे बन गई मौत का कुआं? भीषण धमाके में 10 मजदूरों की गई जान

Meghalaya Coal Mine Blast: मेघालय से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, यहां एक कोयला खदान में अचानक हुए जोरदार धमाके से भीषण आग लग गई.

Meghalaya Coal Mine Blast: मेघालय के एक कोयला खदान क्षेत्र में हुए भीषण विस्फोट में कम से कम 10 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य के घायल होने की आशंका जताई जा रही है. धमाका इतना तेज था कि खदान के अंदर काम कर रहे मजदूरों को बाहर निकलने का मौका तक नहीं मिला. हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई और स्थानीय लोग व प्रशासन राहत-बचाव कार्य में जुट गए.

प्रारंभिक जांच में गैस लीकेज या अवैध खनन के दौरान विस्फोट की आशंका जताई जा रही है, हालांकि आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है. इस दर्दनाक हादसे ने एक बार फिर मेघालय की कोयला खदानों में मजदूरों की सुरक्षा और अवैध खनन की समस्या को उजागर कर दिया है. शुरुआती रिपोर्टों के अनुसार, ये विस्फोट एक कोयला खदान के अंदर हुआ, जिससे घटनास्थल पर मौजूद मजदूरों में भारी जानमाल का नुकसान हुआ. अधिकारियों को संदेह है कि मरने वालों में ज्यादातर असम के मजदूर थे.

मेघालय में हुए कोयला खनन हादसे को लेकर पुलिस ने पुष्टि की है कि ये घटना आज सुबह हुई. पुलिस अधिकारी कुमार ने पीटीआई को बताया कि हादसे के समय खदान के अंदर कितने लोग मौजूद थे, इसकी सटीक जानकारी अभी सामने नहीं आई है. हालांकि, इस विस्फोट में एक व्यक्ति घायल हुआ है, जिसे पहले नजदीकी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाया गया, बाद में बेहतर इलाज के लिए राज्य की राजधानी शिलॉन्ग रेफर कर दिया गया.

विस्फोट कोयला खनन के दौरान हुआ

घटना के बाद पुलिस ने राहत और बचाव कार्य के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (SDRF) से मदद मांगी है. कुमार के मुताबिक, SDRF की टीम को सूचना दे दी गई है, लेकिन रिपोर्ट लिखे जाने तक टीम मौके पर नहीं पहुंची थी. आशंका जताई जा रही है कि विस्फोट कोयला खनन के दौरान हुआ, और जिस खदान में यह हादसा हुआ, वह अवैध रूप से संचालित की जा रही थी. जब खदान की वैधता को लेकर सवाल किया गया, तो पुलिस अधिकारी ने माना कि यह अवैध खनन का मामला प्रतीत होता है.

पुलिस ने कहा कि विस्फोट के असल कारणों की जांच की जाएगी और पूरे मामले की विस्तृत जांच शुरू की जाएगी. बता दें कि साल 2014 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) ने मेघालय में रैट-होल कोयला खनन और अन्य अवैज्ञानिक खनन गतिविधियों पर रोक लगा दी थी. ये प्रतिबंध पर्यावरण को हो रहे नुकसान और मजदूरों की सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताओं के चलते लगाया गया था.

