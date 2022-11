Earthquake: मेघालय में गुरुवार तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए, 3.4 मापी गई तीव्रता

Meghalaya Earthquake: मेघालय में गुरुवार के तड़के भूकंप के झटके महसूस किए गए, हालांकि भूकंप की तीव्रता कम थी इस वजह से सो रहे लोगों को भूकंप के झटके महसूस नहीं हुए. जानकारी के मुताबिक मेघालय के तुरा से 37 किलोमीटर पूर्व-उत्तर-पूर्व में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए.

राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र ने बताया कि भूकंप गुरुवार की अहले सुबह करीब 3 बजकर 46 मिनट पर आया था और रिक्टर स्केल पर भूकंप की तीव्रता 3.4 मापी गई है. उन्होंने बताया कि भूकंप की गहराई जमीन से 5 किमी नीचे थी.