मेघालय में फैला रहस्यमयी वायरस, 2 अग्निवीरों की मौत के बाद सरकार अलर्ट, जारी की चेतावनी

मेघालय के शिलॉन्ग स्थित आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में संदिग्ध मेनिंगोकोकल संक्रमण के बाद सरकार ने स्वास्थ्य एडवाइजरी जारी की है. आइए जानते हैं इसके लक्षण और क्या एहतियात बरतने चाहिए.

Published date india.com Published: February 27, 2026 10:51 PM IST
email india.com By Gargi Santosh email india.com
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि स्टेट सर्विलांस यूनिट को अलर्ट कर दिया गया है. (Photo from Freepik)

मेघालय सरकार ने शिलॉन्ग के एक आर्मी ट्रेनिंग सेंटर में संदिग्ध मेनिंगोकोकल संक्रमण के मामले सामने आने के बाद हेल्थ एडवाइजरी जारी की है. इस संक्रमण से दो अग्निवीर ट्रेनी की मौत हो गई, जिसके बाद प्रशासन तुरंत एक्टिव हो गया. अधिकारियों के अनुसार, स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और एहतियात के तौर पर निगरानी व्यवस्था और मजबूत की गई है. सरकार का कहना है कि शुरुआती कदम तेजी से उठाए गए ताकि संक्रमण को फैलने से रोका जा सके.

खास निगरानी में हो रही वायरस की जांच

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग ने बताया कि स्टेट सर्विलांस यूनिट को अलर्ट कर दिया गया है. ईस्ट खासी हिल्स जिले की डिस्ट्रिक्ट सर्विलांस यूनिट राज्य के अधिकारियों के साथ मिलकर इस वायरस की जांच कर रही है. संदिग्ध मामलों की पड़ताल, लैब सैंपल की जांच और जिले में निगरानी का दायरा बढ़ाया गया है. प्रशासन का फोकस इस बात पर है कि अगर कहीं और संक्रमण के संकेत मिलें, तो तुरंत कार्रवाई की जा सके.

फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है

संक्रमण के शुरुआती मामलों के बाद संपर्क में आए लोगों की पहचान की गई है. उन्हें अलग रखकर निगरानी में रखा जा रहा है. प्रभावित सैन्य परिसर और उसके आसपास फ्यूमिगेशन कराया गया है. जिन लोगों के संपर्क में आने की आशंका थी, उन्हें एहतियाती इलाज भी दिया गया है. अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल प्रारंभिक क्लस्टर के बाहर कोई नया संदिग्ध मामला सामने नहीं आया है और स्थिति नियंत्रण में है.

जनता के लिए दिशा-निर्देश जारी किए गए

सरकार ने आम लोगों से साफ-सफाई और सावधानी बरतने की अपील की है. लोगों को नियमित हाथ धोने, खांसते या छींकते समय मुंह ढकने और भीड़भाड़ वाली जगहों पर मास्क पहनने की सलाह दी गई है. साथ ही चेतावनी दी गई है कि यदि किसी को तेज बुखार, तेज सिरदर्द, उल्टी या त्वचा पर असामान्य चकत्ते जैसे लक्षण दिखें तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें. मेनिंगोकोकल संक्रमण तेजी से बढ़ सकता है, इसलिए समय पर इलाज बेहद जरूरी है.

घबराने की नहीं, सतर्क रहने की जरूरत

अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि फिलहाल घबराने की जरूरत नहीं है. सभी स्थापित प्रोटोकॉल का पालन किया जा रहा है और स्वास्थ्य टीमें लगातार निगरानी में जुटी हैं. सरकार ने लोगों से अपील की है कि अफवाहों पर ध्यान न दें और केवल आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करें.

(इनपुट-एजेंसी के साथ)

