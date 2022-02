Meghalaya Hindi News: उत्तर प्रदेश और पंजाब सहित पांच राज्यों के चुनाव प्रचार में व्यस्त कांग्रेस को मेघायल में तगड़ा झटका लगा है. यहां पार्टी के पांचों विधायकों ने कांग्रेस छोड़ने का निर्णय लिया है. विधायकों ने आज मंगलवार को इसकी घोषणा की और मेघालय डेमोक्रेटिक अलायंस (MDA) में शामिल होने की जानकारी दी.Also Read - अफगानिस्‍तान की U19 टीम के क्रिकेटर्स ने इंग्‍लैंड में मांगी शरण, तालिबान राज में जान का खौंफ !

Meghalaya | All five Congress MLAs of Meghalaya have decided to join Meghalaya Democratic Alliance (MDA) in the state. pic.twitter.com/JYwmayfGpO

