मेघालय के 4 विधायकों ने विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी का दामन थामा, दिल्ली में सदस्यता ली

नई दिल्ली: मेघालय में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की सत्ताधारी नेशनल पीपुल्स पार्टी (एनपीपी) के दो और विपक्षी तृणमूल कांग्रेस के एक विधायक सहित कुल चार विधायकों ने बुधवार को बीजेपी का दामन थाम लिया. इन विधायकों ने यहां पार्टी मुख्यालय में भाजपा की सदस्यता ग्रहण की. जिन चार विधायकों ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण की है, उनमें एनपीपी की फेरलिन संगमा और बेनेडिक्ट मारक, तृणमूल कांग्रेस के एचएम शांगप्लीयांग और निर्दलीय सैम्युएल संगमा शामिल हैं.

चार विधायकों ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा, भाजपा के राज्यसभा सदस्य अनिल बलूनी और राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा की मौजूदगी में बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की. बाद में भाजपा में शामिल सभी चारों विधायकों ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे पी नड्डा से मुलाकात की.

असम के मुख्यमंत्री ने कहा कि आज का दिन पूर्वोत्तर के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि मेघालय के चार मौजूदा विधायक एक साथ भाजपा में शामिल हुए हैं. उन्होंने कहा कि ऐसे विधायकों के साथ आने से राज्य में भाजपा ने एक नयी शुरुआत की है. ज्ञात हो कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राज्य की 60 में से सिर्फ दो ही सीटों पर भाजपा ने जीत दर्ज की थी. एनपीपी भाजपा के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) का हिस्सा है और अभी तक दोनों के बीच मधुर संबंध रहे हैं.