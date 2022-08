कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कांग्रेस (Congress Rally) ने 28 अगस्त को प्रस्तावित ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली (Mehangai Par Halla Bol Rally) की तारीख को आगे बढ़ा दिया है. पार्टी महासचिव जयराम रमेश (Jairam Ramesh) ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी. कांग्रेस ने कहा कि कोविड-19 की मौजूदा स्थिति को देखते हुए महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे पर 28 अगस्त को प्रस्तावित ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली अब चार सितंबर को होगी. पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने ट्वीट किया, ‘कोविड-19 के मौजूदा हालात को देखते हुए कांग्रेस पार्टी द्वारा 28 अगस्त को दिल्ली के रामलीला मैदान में आयोजित होने वाली ‘महंगाई पर हल्ला बोल’ रैली की तारीख आगे बढ़ाई जा रही है. अब यह रैली 4 सितंबर को होगी.’Also Read - कांग्रेस की अंतर्कलह फिर उजागर, दो घंटे में चुनाव प्रचार समिति के अध्यक्ष पद से Ghulam Nabi Azad का इस्तीफा, सामने आई ये वजह

“Due to the prevailing #COVID19 situation, the Congress party’s Mehangai Par Halla Bol Rally at Ramlila Maidan in New Delhi, is being rescheduled from Aug 28th to Sept 4th,” tweets Jairam Ramesh, General Secretary in-charge Communications of Congress party. pic.twitter.com/DTXEzQOqSy

— ANI (@ANI) August 18, 2022