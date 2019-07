श्रीनगर: जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने घाटी में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) की अतिरिक्त 100 कंपनियों को तैनात करने के केंद्र के फैसले की आलोचना करते हुये शनिवार को कहा कि यह एक ‘राजनीतिक समस्या’ है, जिसे सैन्य तरीकों से हल नहीं किया जा सकता है.

Former J&K CM,M Mufti tweets,’Centre’s decision to deploy addnl 10,000 troops in Valley has created fear psychosis in ppl.There’s no dearth of security forces in Kashmir.J&K is a political problem which won’t be solved by military means.GOI needs to rethink&overhaul its policy’ pic.twitter.com/n2u3uerJt7

