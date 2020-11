श्रीनगर: पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने शुक्रवार को दावा कि उन्हें और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती को नजरबंद कर दिया गया है और पार्टी नेता वहीद पर्रा के पुलवामा स्थित आवास पर नहीं जाने दिया जा रहा है. पर्रा को राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने इस सप्ताह गिरफ्तार कर लिया था. पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि दो दिन से उन्हें पर्रा के परिवार से मिलने नहीं दिया जा रहा है, जिन्हें ‘‘निराधार आरोपों’’ पर गिरफ्तार किया गया है. Also Read - Roshni Land Scam Latest News: CBI ने J&K के पूर्व मंत्री कांग्रेस नेता के खिलाफ केस दर्ज

महबूबा ने ट्वीट किया, ‘‘ मुझे एक बार फिर गैरकानूनी तरीके से हिरासत में लिया गया है. दो दिनों से, जम्मू-कश्मीर प्रशासन मुझे पुलवामा में वहीद वर्रा के परिवार से मिलने नहीं दे रहा है. भाजपा के मंत्रियों और उनकी कठपुतलियों को कश्मीर में हर जगह आने-जाने की अनुमति है लेकिन मेरे मामले में सुरक्षा संबंधी समस्या उत्पन्न हो जाती है.’’ उन्होंने कहा कि उनकी बेटी को भी घर में नजरबंद कर दिया गया है. Also Read - महबूबा मुफ़्ती के करीबी पीडीपी के युवा नेता वहीद पर्रा अरेस्ट, आतंकवाद के मामले में दिल्ली से एनआईए ने पकड़ा

I’ve been illegally detained yet again. Since 2 days, J&K administration has refused to allow me to visit party leader

Waheed Ur Rehman’s family in Pulwama. He was arrested on baseless charges. Even my daughter placed under house arrest: PDP leader & former J&K CM Mehbooba Mufti pic.twitter.com/29OYUrWY5W Also Read - जम्मू में पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला का मकान अतिक्रमण वाली जमीन पर बना है: J&K प्रशासन

— ANI (@ANI) November 27, 2020