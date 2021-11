Srinagar, Srinagar Encounter, Mehbooba Mufti, PDP, J&K, Jammu & Kashmir, नई दिल्ली/श्रीनगर: श्रीनगर (Srinagar) शहर के बाहरी इलाके में हैदरपोरा में बीते सोमवार को हुए एनकाउंटर ( Srinagar Encounter) का विरोध कर रहीं पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख (PDP chief) और जम्मू-कश्मीर की पूर्व सीएम (former J&K CM ) महबूबा मुफ्ती (Mehbooba Mufti) को आज श्रीनगर (Srinagar) में उनके आवास पर नजरबंद (Mehbooba Mufti house arrest at her residence) कर दिया गया है. यह जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है. न्‍यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती तब नजरबंद किया गया जब एनकाउंटर के विरोध में श्रीनगर की प्रेस कॉलोनी में एक विरोध प्रदर्शन में हिस्सा लेने जा रही थीं.Also Read - J&K Encounter News: आर्मी को बड़ी कामयाबी: कुलगाम में TRF कमांडर समेत 4 आतंकी ढेर, पुलवामा में ब्‍लास्‍ट की बड़ी साजिश नाकाम

प्रशासन ने पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती को नजरबंद करने का यह फैसला तब किया, जब कश्‍मीर में आतंकवादियों के खिलाफ सेना व्‍यापक अभियान चलाए हुए हैं बता दें कि आर्मी ने कश्‍मीर के कुलगाम जिले में आज दो एनकाउंटर में एक टॉप आतंकी समेत 5 दहशतगर्दों का सफाया किया है.

Peoples Democratic Party chief & former J&K CM Mehbooba Mufti was put under house arrest at her residence in Srinagar today. She was going to participate in a protest in Press Colony in the city: Sources

