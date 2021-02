Jammu and kashmir: पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती ने शनिवार को कहा कि उन्हें दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जिले में श्रीनगर के गुपकर मार्ग पर उनके निवास से बाहर जाने से रोका गया. वह दरअसल सुरक्षाबलों के साथ मुठभेड़ में 30 दिसंबर 2020 को मारे गए अतहर मुश्ताक के परिवार से मिलने के लिए दक्षिण कश्मीर के पुलवामा जा रही थीं. मुफ्ती द्वारा ट्वीट किए गए एक वीडियो में, वह अपने आवास के गेट पर एक सुरक्षा अधिकारी से बहस करती हुई दिखाई देती हैं और उसे बाहर जाने से रोकने के लिए कारण पूछती हैं. Also Read - अमित शाह ने लोकसभा में कहा- जम्मू-कश्मीर हमारे दिल में है, 370 हटाना ज़रूरी था, 70 साल राज करने वाले बताएं उन्होंने क्या किया?

मुफ्ती ने कहा, “कथित तौर पर फर्जी मुठभेड़ में मारे गए अतहर मुश्ताक के परिवार से मिलने की कोशिश के तहत घर में नजरबंद किया गया है. उनके पिता के खिलाफ बेटे के शव की मांग करने के लिए यूएपीए के तहत मामला दर्ज किया गया है.” Also Read - Earthquake Jammu kashmir: जम्मू-कश्मीर में भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 3.5 रही तीव्रता

उन्होंने कहा, “कश्मीर में दमन और आतंक का यह शासन अबाधित और तथ्यहीन सत्य है, जिसे भारत बांकी देशों से छुपाना चाहता है. एक 16 साल के व्यक्ति की हत्या कर दी जाती है और उसके बाद उसके परिवार को उसके अंतिम संस्कार के अधिकार और मौके से वंचित कर दिया जाता है.” Also Read - Jammu and Kashmir: वीजा पर पाकिस्तान गए 100 कश्मीरी युवा, आतंकवादी समूहों में शामिल होने की आशंका

Placed under house arrest as usual for trying to visit the family of Athar Mushtaq killed allegedly in a fake encounter. His father was booked under UAPA for demanding his dead body. This the normalcy GOI wants to showcase to the EU delegation visiting Kashmir. pic.twitter.com/xFkcqTGQyV

— Mehbooba Mufti (@MehboobaMufti) February 13, 2021