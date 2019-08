नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता अलख आलोक श्रीवास्तव ने सोमवार को दिल्ली पुलिस आयुक्त अमूल्य पटनायक को एक पत्र लिख कर जेएनयू की पीएचडी छात्रा और जम्मू-कश्मीर की राजनेता शहला राशिद के खिलाफ फेक न्यूज फैलाने को लेकर तत्काल प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज करने की मांग की. उन्होंने पत्र में लिखा कि शहला राशिद हिंसा भड़काने और सेना की छवि खराब करने के इरादे से फेक न्यूज का प्रसार कर रही हैं. वकील की ओर से शिकायत मिलने की पुष्टि करते हुए पुलिस ने कहा कि वह राशिद के खिलाफ कोई कार्रवाई करने से पहले मसले की तहकीकात कर रही है.

10) In Shopian, 4 men were called into the Army camp and “interrogated” (tortured). A mic was kept close to them so that the entire area could hear them scream, and be terrorised. This created an environment of fear in the entire area.

— Shehla Rashid شہلا رشید (@Shehla_Rashid) August 18, 2019