Meta ने पीएम मोदी से मांगी माफी, Facebook से अचानक हट गया था उनका वीडियो, अब बताया तकनीकी गड़बड़ी

Meta Apologises PM Modi: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक वीडियो फेसबुक से अचानक हटाए जाने का मामला चर्चा का विषय बन गया है. इसपर अब सोशल मीडिया कंपनी Meta ने सरकार से माफी मांगी है. Meta का कहना है कि वीडियो केवल तकनीकी गड़बड़ी (Technical Glitch) की वजह से गलती से हट गया था. कंपनी ने साफ किया कि ग्लिच का पता चलते ही वीडियो को दोबारा प्लेटफॉर्म पर बहाल कर दिया गया.
Meta के प्रवक्ता की तरफ से जारी बयान में कहा गया कि संबंधित कंटेंट अनजाने में हट गया था और अब उसे फिर से उपलब्ध करा दिया गया है. कंपनी ने इस घटना पर खेद जताते हुए भरोसा दिलाया कि तकनीकी समस्या की समीक्षा की जा रही है ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति दोबारा न बने.
हालांकि, मामला केवल वीडियो बहाल होने तक सीमित नहीं है. सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार ने इस पूरे घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है. संबंधित विभाग ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस वजह से प्रधानमंत्री का वीडियो प्लेटफॉर्म से हटाया गया और क्या ये वास्तव में केवल तकनीकी गलती थी या इसके पीछे कोई और वजह भी है.
बताया जा रहा है कि सरकार Meta की ओर से दिए गए स्पष्टीकरण और पूरे घटनाक्रम की समय-रेखा की भी जांच कर रही है. अधिकारियों का उद्देश्य यह समझना है कि कंटेंट हटाने की प्रक्रिया कैसे हुई और उसे बहाल करने में कितना समय लगा. यदि जरूरत पड़ी तो इस मामले में कंपनी के प्रतिनिधियों से औपचारिक रूप से जवाब भी मांगा जा सकता है.
सूत्रों के अनुसार Meta के अधिकारियों और संबंधित सरकारी अधिकारियों को इस मामले में स्पष्टीकरण देने के लिए बुलाया जा सकता है. सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि भविष्य में किसी भी महत्वपूर्ण सार्वजनिक सूचना या संवेदनशील सामग्री के साथ ऐसी तकनीकी गलती दोबारा न हो.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आज सूचना के सबसे बड़े माध्यमों में शामिल हैं. ऐसे में किसी प्रमुख नेता या सरकारी संस्था से जुड़ी सामग्री का अचानक हटना कई सवाल खड़े करता है. इसी वजह से सरकार इस मामले की पूरी प्रक्रिया को समझने और आवश्यक होने पर आगे की कार्रवाई करने पर विचार कर रही है.
हालांकि, Meta ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए वीडियो बहाल कर दिया है, लेकिन यह घटना एक बार फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की कंटेंट मॉडरेशन और तकनीकी प्रक्रियाओं को लेकर बहस छेड़ सकती है. बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है.
अब सभी की नजर सरकार की जांच और Meta की ओर से दिए जाने वाले विस्तृत स्पष्टीकरण पर रहेगी. अगर जांच में तकनीकी गड़बड़ी की पुष्टि होती है तो मामला वहीं समाप्त हो सकता है, लेकिन यदि कोई अन्य पहलू सामने आता है तो आगे और कार्रवाई भी संभव है.
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