PM मोदी को निशाना बनाने वाली मॉर्फ्ड पोस्ट फैलाने के आरोप में Meta India के प्रमुख अरुण श्रीनिवास के खिलाफ मामला दर्ज

हैदराबाद पुलिस ने CJP छात्र प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी को अश्लील और मॉर्फ्ड कंटेंट से टारगेट करने वाले पोस्ट्स पर Meta India हेड अरुण श्रीनिवास समेत कई अकाउंट्स पर केस दर्ज किया है. फेक और अपमानजनक वीडियो-इमेजेस के प्रसार पर Meta India प्रमुख पर पहली बार केस, शिकायतकर्ताओं ने मिसइनफॉर्मेशन और अशांति फैलाने का आरोप लगाया.

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Meta India के हेड Arun Srinivas (image, video ss from insta)

हैदराबाद साइबरक्राइम पुलिस ने CJP छात्र प्रदर्शन के दौरान PM मोदी की मॉर्फ्ड-अश्लील इमेजेस और वीडियोज वाले पोस्ट्स पर Meta India हेड अरुण श्रीनिवास और कई FB-Instagram अकाउंट्स पर केस दर्ज किया.

दो शिकायतकर्ताओं (अरविंद रेड्डी और साईकिरण गौड़) ने आरोप लगाया कि ऐसे कंटेंट मिसइनफॉर्मेशन फैला रहे हैं, नफरत भड़का रहे हैं और सार्वजनिक शांति भंग कर रहे हैं.

पुलिस ने IT Act और BNS की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया, कुछ लिंक्स हटाए गए हैं; यह Meta India हेड पर पहला केस है.

मेटा पहले ही सरकार को PM अकाउंट्स की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त निगरानी का आश्वासन दे चुकी है.

जंतर मंतर पर हुए छात्रों के प्रदर्शन के दौरान सोशल मीडिया पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कई अश्लील, फेक और बदली हुई तस्वीरें-वीडियो वायरल हुए. इनमें अपमानजनक कमेंट्स भी थे. हैदराबाद पुलिस ने इन पोस्ट्स को रोकने में नाकाम रहने या उन्हें प्लेटफॉर्म पर रहने देने के लिए मेटा इंडिया के हेड अरुण श्रीनिवास समेत कई अकाउंट्स पर केस दर्ज किया है. यह केस मुख्य रूप से फेक कंटेंट, मिसइनफॉर्मेशन और सार्वजनिक शांति भंग करने वाले मैटर पर है. यह कार्रवाई हाल के कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शन के दौरान हुई घटनाओं से जुड़ी है. हैदराबाद साइबरक्राइम पुलिस ने ये केस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टारगेट करने वाले मॉर्फ्ड (बदले हुए) वीडियो और इमेजेस के प्रसार के आरोप में दायर किए हैं. NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, दो व्यक्तियों – 29 वर्षीय बिजनेसमैन एस अरविंद रेड्डी और तेलंगाना भाजपा एक्टिविस्ट टी साईकिरण गौड़ – ने शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने इंस्टाग्राम पर ब्राउज करते समय प्रधानमंत्री मोदी की कई मॉर्फ्ड और डिजिटली मैनिपुलेटेड तस्वीरों-वीडियोज देखीं, जिनमें उन्हें अश्लील, अपमानजनक और भ्रामक तरीके से दिखाया गया था. शिकायत में कहा गया कि कमेंट्स में अश्लील भाषा, व्यंग्य और अनुचित टिप्पणियां थीं, जो पोस्ट्स को और ज्यादा फैलाने और एंगेजमेंट बढ़ाने का काम कर रही थीं.

ऐसा कंटेंट जनता को गुमराह कर सकता है

शिकायतकर्ताओं ने आगे कहा कि ऐसा कंटेंट जनता को गुमराह कर सकता है, मिसइनफॉर्मेशन फैला सकता है, नफरत भड़का सकता है, सार्वजनिक अशांति पैदा कर सकता है, सार्वजनिक शालीनता को ठेस पहुंचा सकता है, सार्वजनिक हस्तियों का अपमान कर सकता है, कानून-व्यवस्था बिगाड़ सकता है और समाज के विभिन्न वर्गों में दुश्मनी बढ़ा सकता है. CJP प्रदर्शन NEET और पेपर लीक जैसे मुद्दों पर छात्रों द्वारा किया गया था. इसमें कई पोस्ट्स और कमेंट्स ऐसे थे जो गाली-गलौज और अश्लीलता की सीमा पार कर गए थे. इन सब पर अब नजर रखी जा रही है. हैदराबाद पुलिस ने आईटी एक्ट और भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है. कुछ लिंक्स हटाए भी गए हैं. यह पहला मौका है जब मेटा के भारत प्रमुख को सह-आरोपी बनाया गया है. AI-जनरेटेड कंटेंट बढ़ने से चुनौतियां बढ़ गई हैं. पुलिस ने मेटा को नोटिस जारी कर संबंधित कंटेंट हटाने को कहा है. सरकारें भी AI-जनरेटेड फेक न्यूज और मॉर्फ्ड कंटेंट पर नजर रख रही हैं.